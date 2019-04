Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Capitala a ajuns la spital cu mai multe rani, dupa ce a fost lovita in plin de o mașina. Accidentul s-a intamplat aseara, pe bulevardul Iurii Gagarin. Din spusele șoferului, victima a traversat strada in afara trecerii de pietoni.

- Emiliano Sala a murit pe 21 ianuarie, la varsta de 28 de ani, in urma groaznicului accident aviatic in care a fost implicat alaturi de pilotul David Ibbotson. La doua luni distanța, apar noi detalii șocante ce explica in parte tragedia in urma careia a murit Sala, in drumul de la Nantes spre Cardiff.…

- Deputatul Nicolae Banicioiu, cel care i-a acordat primul ajutor lui Mihai Tudose, a declarat, marti seara, intr-o conferinta de presa, ca fostul premier a suferit un infarct miocardic acut, i-au fost montate doua stenturi, iar in acest moment este in afara oricarui pericol.

- Copilul de 11 ani despre care parintii spun ca a fost agresat de profesorul de religie are probleme medicale serioase. Medicii l-au diagnosticat cu fractura de mastoida si spun ca a suferit o comotie cerebrala plus alte traumatisme la nivelul capului. Reprezentantii Inspectoratului Scolar spun ca, daca…

- Ies la iveala noi detalii despre accidentul teribil in care a fost implicata interpreta de muzica populara Liliana Savu Badea. Soțul artistei a fost lovit de propria mașina, dupa ce a uitat sa o asigure.

- Tragedia aviatica petrecuta pe data de 10 martie in Etiopia s-a soldat cu moartea a 157 de oameni, pasageri și membri ai echipajului. Acum specialiștii incearca sa reconstituie pașii care au condus la accidentul aviatic și au terminat de analizat cutia neagra.

- Un tanar din Neamț a sfarșit groaznic, taindu-și un picior cu drujba. Ca ghinionul sa fie complet, copacul pe care il taia a cazut peste el, blocandu-i și celalalt picior. Omul a sangerat pana la moarte. Accidentul cumplit a avut loc intr-o padure din Bicaz acum cateva zile dar abia acum a fost facut…

- New England Patriots a caștigat Super Bowl-ul pentru a 6-a oara in ultimii 19 ani, dupa 13-3 cu Los Angeles Rams. (Detalii AICI) Dupa Super Bowl, Ronaldo, fostul atacant de la Inter, Barcelona și Real Madrid, a postat un mesaj in care vorbește despre fotbalul american. ...