- Fotografia cu Donald Trump si Emmanuel Macron plantand un stejar in gradinile Casei Albe a simbolizat prietenia afisata de cei doi lideri. Dar grefa nu a prins si, in timp ce relatiile au devenit mai tensionate de atunci, pomul nu a supravietuit, noteaza AFP. Presedintele Frantei a oferit un puiet de…