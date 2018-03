Stiri pe aceeasi tema

- Nationala Romaniei a invins reprezentativa Rusiei cu scorul de 25-15 (10-8), sambata, in etapa a 3-a din Rugby Europe International Championship (REIC) 2018, intr-o partida disputata pe Cluj Arena, insa \'\'Stejarii\'\' nu au obtinut si punctul bonus ofensiv, asa cum isi fixasera ca obiectiv.

- Lynn Howells, selectionerul echipei nationale de rugby a Romaniei, a declarat, intr-o conferinta de presa, ca ''stejarii'' trebuie sa castige cu bonus ofensiv meciul cu Rusia, care se va disputa sambata, de la ora 16:00, pe stadionul Cluj Arena, in Rugby Europe International Championship. "Important…

- "Mai digeram înca acea înfrângere cu Spania, dar nu putem face decât sa mergem mai departe, sa lasam acel meci, pe care l-am discutat, am vazut care au fost problemele. Am avut o saptamâna foarte buna si de aceea sunt încrezator în meciul de mâine",…

- Capitanul echipei nationale de rugby a Romaniei, Stelian Burcea, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca vrea sa lase in urma infrangerea cu Spania si ''stejarii'' sa castige meciul de sambata cu reprezentativa Rusiei, in Rugby Europe International Championship. …

- Nationala Rusiei, adversara de sambata a Romaniei in partida din etapa a 3-a a Rugby Europe International Championship, l-a adus pe banca tehnica pe irlandezul Mark McDermott, care l-a inlocuit pe Aleksandr Pervuhin. Primul meci al rusilor sub bagheta noului selectioner va fi chiar partida cu „stejarii”,…

- Rusia studiaza posibilitatea denunțarii Convenției Europene a Drepturilor Omului și incheierii cooperarii cu Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO), in cazul in care hotaririle judecatorești impotriva Rusiei nu vor fi corectate. Informațiile au fost comunicate de RIA Novosti cu referire la surse…

- In aceste conditii, "existenta unor arme nucleare tactice ale SUA gata de utilizare in Europa nu reprezinta doar o relicva a razboiului rece, ci si o pozitie foarte agresiva", a insistat Serghei Lavrov, vorbind la o conferinta privind dezarmarea la Geneva. Ministrul rus a acuzat SUA ca au decis sa mentina…

- Șeful Ministerului britanic de Externe, Boris Johnson, a solicitat menținerea sancțiunilor impotriva Rusiei pina la momentul cind Crimeea va reveni in componența Ucrainei. Acest lucru este menționat in articolul ministrului, publicat pe site-ul Guvernului. De asemenea, Boris Johnson a numit referendumul…

- Serbia va pastra legaturi stranse cu Rusia si nu va impune niciodata sanctiuni impotriva Moscovei, chiar daca negociaza aderarea la Uniunea Europeana, a declarat miercuri presedintele sarb Aleksandr Vucici, in urma unei intalniri la Belgrad cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, relateaza site-ul…

- Agentia Nationala de Integritate a transmis pe 19 septembrie 2017 o lista cu 20 de alesi locali declarati incompatibili sau Post-ul Primarul Gaeștiului, victorie in instanța impotriva Agenției Naționale de Integritate apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- ”Nu exista nicio dovada a implicarii Rusiei și a cetațenilor acesteia in influențarea alegerilor americane”, a declarat Dmitri Peskov, secretarul de presa al președintelui rus, comentand acuzațiile Departamentul de Justiție al SUA impotriva a 13 cetațeni ruși. Anterior, Ministerul rus de Externe a anunțat…

- Portughezul Cristiano Ronaldo, atacantul echipei Real Madrid, care a devenit primul jucator din istorie care atinge bariera de 100 de goluri marcate pentru un singur club in Liga Campionilor la fotbal, gratie dublei din meciul cu PSG (3-1), din prima mansa a optimilor de finala ale competitiei, despre…

- Statele Unite ale Americii au cerut Rusiei sa puna capat agresiunii impotriva Ucrainei si sa renunte la Crimeea, la trei ani dupa semnarea de catre Moscova si Kiev a acordurilor de pace de la Minsk, relateaza AFP, citeaza ziare.com.

- Nationala de rugby seniori a Romaniei a inceput in forta noua editie din Rugby Europe International Championship, cu o victorie la scor in fata Germaniei. Stejarii s-au impus sambata, pe stadionul Cluj Arena, cu scorul de 85 – 6, la capatul unui meci in care au reusit nu mai putin de 13 ...

- Echipa nationala de rugby a Romaniei a surclasat formatia similara a Germaniei cu 85-6 (31-6), sambata, pe Cluj Arena din Cluj-Napoca, intr-un meci din Rugby Europe International Championship 2018.„Stejarii” au obtinut si punctul bonus ofensiv prin acest succes la scor, venit dupa 13 eseuri, reusite…

- El a precizat ca a discutat cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin si cu secretarul de stat american, Rex Tillerson. Presedintelui rus 'i-am repetat obligatia noastra si dreptul nostru de a ne apara de atacuri de pe teritoriul sirian. Am convenit sa continuam coordonarea intre armatele noastre',…

- Simona Halep, dupa dupa tratamentul care i-a fost aplicat la Cluj. Ce spune medicul Simona Halep, numarul doi mondial, a efectuat vineri seara primul antrenament, de proba, dupa tratamentul care i-a fost aplicat de medicul Stefan Irimia pentru accidentarea de la Australian Open. Acesta a…

- Sorana Cirstea, despre ce a gasit la Cluj: Rar am vazut așa ceva VIDEO Sorana Carstea, numarul 38 WTA a invins-o pe Carol Zhao in partida de deschidere a infruntarii Romania-Canada la Fed Cup de la Cluj. Sorana Cîrstea, care a învins-o sâmbata pe canadianca Carol Zhao în…

- Nationala Romaniei a surclasat echipa Germaniei cu scorul de 85-6 (31-6), sambata, pe Cluj Arena din Cluj-Napoca, intr-un meci din Rugby Europe International Championship 2018. AGERPRES (editor: Mihai Tenea, editor online: Ada Vilceanu)

- Parlamentul de la Chișinau a luat atitudine impotriva Rusiei și a adoptat o declarație in premiera pentru Republica Moldova. Decizia politicienilor de peste Prut survine intr-un moment in care Traian Basescu, dar și mai mulți demnitari de la Chișinau doresc demararea demersurilor privind Unirea Romaniei…

- Tribunalul de Arbitraj pentru Sport (TAS) cu sediul la Lausanne a anulat, joi, suspendarea pe viata dictata impotriva a 28 dintre cei 43 de sportivi prezenti la Jocurile Olimpice de iarna editia 2014 de la Soci si suspendati de CIO, permitandu-le astfel unora dintre acestia, cu anumite conditii,…

- Presedintele Comitetului International Olimpic (CIO), Thomas Bach, aflat in Coreea de Sud pentru a superviza ultimele pregatiri inaintea startului JO de iarna editia 2018, nu vede posibila o victorie completa impotriva dopajului, din cauza tendintei oamenilor de a "obtine un avantaj ilegal" de fiecare…

- Secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, a afirmat marti ca Statele Unite urmeaza sa adopte in curand sanctiuni suplimentare impotriva Rusiei, relateaza AFP. "In viitorul apropiat, vom aplica sanctiuni suplimentare", a afirmat ministrul american de finante in fata unei comisii…

- Aleksei Navalnîi, principalul opozant al lui Vladimir Putin, a fost arestat duminica, la Moscova, dupa ce s-a alaturat susținatorilor sai, care protestau împotriva președintelui Rusiei. "Tocmai m-au arestat. Nu are nicio importanta. Veniti pe Tverskaia. Nu ati venit…

- Oficialii forțelor aeriene din Marea Britanie au dezvaluit ultima metoda prin care incearca sa protejeze arhipelagul de agresiunea Rusiei. Deoarece acțiunile intreprinse la comanda lui Putin nu se limiteaza la frontierele estice ale continentului, regatul trebuie sa iși completeze sistemul de aparare,…

- Marin Cilic (6 ATP si cap de serie 6) si-a asigurat primul un loc in marea finala a turneului de Mare Slem de la Australian Open, dupa ce l-a invins joi pe britanicul Kyle Edmund in trei seturi - 6-2 7-6(4) 6-2.

- Nationala României se pregateste pentru a relua campania de calificare la Cupa Mondiala din Japonia 2019, odata cu începerea returului Rugby Europe International Championship (REIC), ''Stejarii'' urmând sa dispute cinci partide în competitia europeana, trei pe…

- Compania Twitter, care in prezent analizeaza implicarea Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA din 2016, a transmis vineri ca isi va notifica unii dintre utilizatori daca au fost expusi la materiale generate de un presupus serviciu rus de propaganda, relateaza Reuters. Compania a precizat ca va…

- FC Viitorul a obtinut, astazi, primul succes din cadrul cantonamentului de la Belek, dupa ce s a impus cu 4 2 3 1 in fata reprezentantei Rusiei, Luch Vladivostok. Constantenii au inceput partida cu o formula inedita, dar chiar si asa au pus stapanire pe joc inca din primele minute, iar tabela s a modificat…

- Consiliul Judetean Constanta a inregistrat o noua victorie impotriva lui Nicusor Daniel Constantinescu, fostul presedinte al institutiei, aflat in prezent in stare de detentie. Conform portalului instantelor de judecata, in dosarul cu numarul unic 12859 212 2017, Judecatoria Constanta a admis in parte…

- Naționala Romaniei va da piept cu Suedia, pe teren propriu, marți, 27 martie. Partida va avea loc in afara Bucureștiului, cea mai probabila varianta fiind recent inauguratul stadion de la Craiova. Suedia, locul 18 in clasamentul FIFA, este calificata la Campionatul Mondial din 2018 dupa ce a produs…

- Kremlinul se folosește de preoti ortodocsi din România pentru a alimenta protestele împotriva fracturarii hidraulice, informeaza televiziunea Digi24, care citeaza un raport prezentat în Congresul American pe tema eforturilor Rusiei de a destabiliza democrațiile europene. Potrivit…

- Reprezentanti ai autoritatilor locale din judetele Moldovei si-au dat intalnire miercuri, 10 ianuarie, la Ansamblul monumental ”Podul Inalt” de la Bacaoani, din judetul Vaslui, pentru omagia implinirea a 543 de ani de la Batalia de la Podul Inalt, considerata cea mai mare victorie a crestinatatii obtinuta…

- Simona Halep, locul I WTA, a invins-o, vineri, cu scorul de 6-1, 6-4, pe Irina-Camelia Begu, locul 43 WTA si cap de serie numarul 4, calificandu-se pentru a doua oara in finala turneului de la Shenzhen.Determinata si agresiva, Halep si-a continuat evolutiile de nivel ridicat in acest inceput…

- Rusia a avertizat Statele Unite si Canada cu privire la consecintele furnizarii de armament guvernului de la Kiev. Pyotr Ilyichev, adjunctul reprezentantului Rusiei in cadrul Consiliului de Securitate al ONU, a afirmat ca o astfel de decizie ar impinge Kievul in noi aventuri militare.

- Directorul Serviciului de Spionaj Extern (SVR) al Rusiei, Serghei Nariskin, a acuzat marti SUA ca poarta un 'razboi hibrid' nedeclarat impotriva fostelor tari sovietice care fac in prezent parte din Comunitatea Statelor Independente (CSI), informeaza EFE.'Magnitudinea actiunilor desfasurate…

- Noul guvern al Austriei va intreprinde actiuni in Europa pentru a ridica sanctiunile impuse Rusiei ca urmare a conflictului din estul Ucrainei si va contribui, de asemenea, la reducerea tensiunilor dintre Occident si Rusia, potrivit programului de guvernare pentru perioada 2017-2022, relateaza Tass.

- PAOK Salonic a reușit sa caștige meciul cu Platanias, ultima clasata din Grecia, scor 1-0. Adversara de azi a lui PAOK are doar 6 puncte in 15 meciuri. Stelios Malezas, fundaș de 32 de ani, a inscris unicul gol al meciului, in minutul 56. A semnat a 11-a infrangere consecutiva a lui Platanias, care…

- Liderii UE au decis sa prelungeasca sancțiunile economice impotriva Rusiei, in cadrul summitului UE de la Bruxelles, a scris Donald Tusk, presedintele Consiliului European, pe contul sau de Twitter. „UE este unita in privința prelungirii sancțiunilor economice impotriva Rusiei”, a adaugat Tusk. Anterior,…

- Administrația Trump va respecta termenul limita din februarie 2018 pentru a impune noi sancțiuni impotriva Rusiei, in conformitate cu o decizie a Congresului SUA adoptata la inceputul anului. Sunt sancțiuni impuse ca reacție la amestecul Rusiei in alegerile prezidențiale americane din 2016 și au ca…

- Liderii din Uniunea Europeana vor conveni maine sa extinda cu inca sase luni sanctiunile blocului comunitar impotriva Rusiei, impuse din cauza anexarii peninsulei ucrainene Crimeea si a sprijinului pentru rebelii pro-rusi din estul Ucrainei, relateaza AFP.

- NATO iși va intensifica cooperarea cu Georgia, unul din partenerii sai cei mai fideli din Est, printr-un schimb de informații cu garzile sale de coasta in Marea Neagra, pentru a face fața 'prezenței intarite' a Rusiei, a anunțat miercuri secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg,…

- Curtea Suprema a SUA a autorizat luni aplicarea in totalitate a ordinului executiv in domeniul migratiei emis de Donald Trump, o victorie pentru presedintele american care a aparat aceasta masura controversata in numele luptei impotriva terorismului, relateaza AFP, conform agerpres.ro. Decretul,…

- DNA obține o mare victorie, in instanța, impotriva unui fost ministru! Gabriel Sandu, cel care a fost titular la Ministerul Comunicațiilor, va ramane in pușcarie. Decizia a fost luata de judecatorii de la Tribunalul Ilfov, dupa ce DNA a facut contestație la sentința data pe 1 noiembrie de Judecatoria…