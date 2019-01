Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de rugby a Romaniei se va reuni prima oara in acest an, intre 13 si 18 ianuarie la Snagov, pentru a sustine un cantonament de pregatire fizica in vederea debutului in Rugby Europe International Championship 2019, informeaza site-ul FRR. Romania va debuta in REIC 2019 pe data de 9 februarie…

- În aceasta ediție a REIC, România va disputa trei meciuri pe teren propriu și doua în deplasare, la Madrid si Bruxelles, primul meci disputat pe teren propriu având loc pe stadionul Cluj Arena. Federația Româna de Rugby a primit confirmarea din partea oficialilor…

- Echipa naționala de rugby a Romaniei a pierdut ultimul meci amical din acest an, cu reprezentativa din Uruguay, scor 20-27. Adversara de azi nu ne invinsese niciodata pana acum! Partida s-a disputat pe terenul din Ghencea, in fața unei formații calificate și ea la Cupa Mondiala. "Stejarii" vin dupa…

- Nationala de rugby a Romaniei s-a impus in Play-Off-ul Rugby Europe, invingand Portugalia cu 36-6, intr-o partida disputata pe Arena Zimbrilor din Baia Mare. Stejarii raman astfel in primul esalon valoric al Rugby Europe si vor evolua in Rugby Europe Championship, alaturi de Georgia, Spania, Belgia,…

- In urma cu doar cateva minute s-a incheiat meciul de rugby dintre reprezentantele Romaniei si Portugaliei, desfasurat la Baia Mare. Partida de baraj a contat pentru ramanerea sau promovarea in prima divizie a Rugby Europe International Championship (REIC). Meciul a inceput la ora locala 14.00. Dupa…

- Naționala de rugby a Romaniei revine dupa 29 de ani pentru un meci oficial in Baia Mare. Sambata, 10 noiembrie, Stejarii vor intalni, in play-off-ul Rugby Europe, Portugalia. Partida va avea loc de la ora 14:00, pe Arena Zimbrilor și va fi transmisa in direct pe Telekom Sport. Pentru a marca acest eveniment,…

- Federatia Portugheza de Rugby a anuntat lotul de 23 de jucatori pentru partida de sambata cu reprezentativa Romaniei. Meciul este de baraj pentru mentinerea in Rubgy Europe Championship, informeaza Mediafax.Dupa ce "Stejarii" au fost exclusi de la Mondialul din 2019, au ajuns pe ultimul loc…

- Astazi la Cluj, Naționala de Handbal a Romaniei a disputat un meci impotriva Franței, contand pentru preliminarile Campionatului European. Meciul s-a incheiat cu scorul de 21-31 pentru oaspeți. Dupa 10 minute, Romania conducea cu 4-0 in arena din Cluj-Napoca și spera intr-o victorie miraculoasa. Franța…