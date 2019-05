Stiri pe aceeasi tema

- Reducerea TVA din industria hoteliera, a impozitului specific și a creșterilor din ultimii 4 ani ale pieței, au condus la o transformare efervescenta a pieței hoteliere, a declarat Calin Ile, presedintele Federatiei Industriei Hoteliere din Romania, FIHR. Astfel, in urmatorii 2 ani vor fi deschise in…

- Capitala ar putea introduce in curand plata cu cardul in mijloacele de transport in comun, a declarat vineri Catalin Cretu, director general Visa pentru Romania, Croatia, Malta si Slovenia. "Avem foarte multe sisteme de transport in orasele mari care au introdus diverse tipuri moderne de plata. Cea…

- Lectiile despre energie au continuat in acest an in judetele Mures, Alba, Sibiu, Harghita, Cluj, Bistrita-Nasaud, Salaj, Timis, Arad si Caras-Severin; In judetul Bistrita-Nasaud au avut loc activitati la Liceul Tehnologic Lechinta, beneficiari fiind aproximativ 60 de elevi si cadre didactice; Cu acest…

- In ultimii 4 ani, in 5 campanii diferite, Romania n-a batut nicio echipa naționala care sa fi fost vreodata la un turneu final de Mondial sau European. Romania - Insulele Feroe, meciul 2 al „tricolorilor" in Grupa F a preliminariilor pentru Euro 2020, e azi, la Cluj, de la ora 21:45. ...

- Una dintre cele mai mari companii de dezvoltare de software din Cluj, care are 400 de angajati, a decis întreruperea activitatii vineri, pentru „protestul de 15 minute„. Cei aproximativ 400 de angajati s-au oprit din lucru dupa ce au primit pe monitoarele calculatoarelor mesajul…

- Vicecampioana FCSB a irosit aseara alte puncte importante in lupta pentru titlu in Liga I la fotbal, dupa semieșecul de la Voluntari, cu echipa locala, scor 2-2. Ilfovenii chiar au condus pe tabela, in urma reușitei lui Capațana, din finalul primei reprize, dar Hora a egalat pentru formația lui Mihai…

- "Preocuparile fara orizont pe care le au astazi guvernanții in domeniul educației arata o dinamica foarte lenta, chiar o viziune invechita a mediului administrativ și politic, cel care propune și adopta cele mai importante politici publice din educație. In acest context, mediul de afaceri, experții…

- ”Sunt niște chestiuni foarte delicate și complicate, cred eu. In primul rand, cred ca propunerea de Procuror European, ar fi trebuit sa fie din partea unei țari cu un anume consens. In ideea in care respectiva persoana sa fie mai presus de orice banuiala. Nu in ideea in care sa existe cine știe ce…