Ștefania Bălăceanu, prima noutate Conducerea HCM Slobozia a trecut rapid peste performanța revenirii in Liga Naționala și incearca sa-și creioneze lotul pentru un sezon care se anunța de pe acum extrem de dificil. Avand in vedere bugetul scazut alocat de autoritațile locale, diriguitorii echipei noastre au o misiune cel puțin complicata in alcatuirea lotului. Prima noutate a aparut in aceste zile și este vorba de Ștefania Balaceanu, jucatoare in varsta de 23 de ani, care poate evolua pe toate posturile in linia de 9 metri. Handbalista care a mai evoluat pentru Minaur Baia Mare, CSM Roman sau in Spania, la Tenerife, va ajuta echipa… Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

Sursa articol: independentonline.ro

Stiri pe aceeasi tema

