- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca Liviu Dragnea se afla la sediul partidului si ca acesta nu a facut nicio declaratie dupa anuntarea rezultatului referendumului deoarece a vorbit el în numele partidului.

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ca patru milioane de romani au votat și considera ca in ciuda invalidarii referendumului, vocea a patru milioane de romani s-a facut auzita. Codrin Ștefanescu a precizat ca este ”halucinant” comportamentul opoziției și acuzațiile lansate…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a anunțat, dupa CEx de vineri seara, ca primarul Sectorului 5, Daniel Florea, a cerut la finalul ședinței excluderea Gabrielei Firea din partid.

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat ca in doua-trei saptamani va avea loc un Comitet Executiv al partidului, in care vor fi reglate „lucrurile cum nu se asteapta nimeni”. Afirmatia vine in contextul scrisorii deschise trimisa, vineri, de Gabriela Firea membrilor PSD. „Ca…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, sambata, pentru MEDIAFAX, ca și-a schimbat data vacanței pentru a fi alaturi de liderul partidului, Liviu Dragnea, la nunta fiului acestuia, Valentin, iar Codrin Ștefanescu a precizat ca ”nimeni nu vine cu darul, ci cu un cadou”.”Am schimbat data…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat, marti, ca liderii social-democrati nu o vor sanctiona în CExN de la Neptun pe senatoarea Ecaterina Andronescu pentru scrisoarea în care aceasta a cerut demisia liderului partidului, Liviu Dragnea.