Stefanescu, reactie dura la adresa lui Firea. “Un fel de Elena Ceausescu a politicii romanesti”

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general-adjunct al PSD a declarat ca nu s-a discutat în partid desfiintarea Primariei Municipiului Bucuresti printr-o ordonanta de urgenta, fiind o aberatie a edilului Capitalei.

- Liderul PSD pune presiune pe Tudorel Toader sa modifice prin ordonanta de urgenta una dintre legile Justitiei, cu speranta ca va nimeri la un complet de judecata mai favorabil, sustin surse politice pentru „Adevarul“. Pe scurt, Dragnea vrea o ordonanta de urgenta pentru propria urgenta penala. Si Parlamentul…

- Luptele din PSD se intensifica. Într-un interviu pentru PSNews, viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, l-a numit &"trompeta&" liderului social-democraților, pe secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu.

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat ca in doua-trei saptamani va avea loc un Comitet Executiv al partidului, in care vor fi reglate "lucrurile cum nu se asteapta nimeni".

- „Eu am cooperat foarte bine cu doamna Firea, am avut o deschidere totala, am cautat sa rezolv cat mai multe. Daca sunt probleme, voi discuta cu primarul Capitalei și am sa vad cum pot sa sprijin, bineințeles cu problemele care sunt legale, cele care pot eu, ca și Guvern, sa aducem rezolvarea. In…

- Așa cum AMOS News a anticipat din știrea de ieri, invitația la dialog a premierului pe tema rectificarii a fost facuta de președinte „la mișto”. Acestea fiind in deplina cunoștința de cauza (fusese informat instituțional) ca doamna Dancila avea intalnire cu Regele Filip al Spaniei STOP Astfel incat…

- Primarul general al Capitalei, vicepresedinte al PSD, a continuat sa lanseze sageti in directia liderului formatiunii social-democrate. De aceasta data, i-a cerut, practic, lui Dragnea sa faca un pas inapoi de la sefia PSD. Primarul a subliniat ca e punctul sau de vedere si ca nu s-a consultat cu ai…

- Printre alte aspecte care s-au analizat in cadrul sedintei conducerii Partidului Social Democrat s-a numarat si propunerea vicepresedintelui Firea, despre care s-a aflat ca a cerut la Neptun demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, pe fondul incidentelor violente de la manifestarea din 10 august,…