Ștefănescu răspunde acuzațiilor lui Orban: O să vedeți și dumneavoastră "E o aberatie, evident, ce a spus Orban. Noi am lansat un ziar al partidului si am facut contract oficial cu Posta. Si Posta il va transmite tuturor celor care trebuie sa primeasca acest ziar. In acest ziar, o sa vedeti si dvs. un numar, este vorba despre realizarile pe care le-a facut Guvernul PSD in acesti doi ani de zile, cu mesaje electorale, cu lucruri punctate foarte bine, legate de pensii, de salarii, de IMM-uri, de firme, de reducerea impozitelor, de anularea unor impozite. Lucruri pe care orice roman vrea sa le citeasca, sa stie despre ce e vorba", a aratat Stefanescu, intr-o declaratie… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

