Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a comentat joi informatiile aparute in spatiul public potrivit carora Guvernul ar urma sa adopte o Ordonanta de Urgenta pentru amnistie si gratiere. Presedintele a declarat ca o astfel de actiune ar reprezenta „o catastrofa” care ar „declansa o criza politica fara precent” si a facut…

- Președintele Klaus Iohannis a acuzat guvernul și PSD ca a șters cu buretele toate eforturile facute de Romania in ultimii 11 ani, dovada fiind concluziile raportului MCV și ale rezoluției adoptate in Parlamentul European. "Singurul obiectiv al acestei guvernari este sa-l scapa pe Dragnea de dosare și…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat, miercuri, la Parlament, ca ordonanța pe amnistie și grațiere incepe sa devina „fetișul presei” și a apreciat ca este nevoie sa lucreze Guvernul și Parlamentul pentru o soluție de reparare a efectelor abuzurilor din justiție.„Ordonanța de amnistie și ...

- Liviu Dragnea susține ca in acest moment nu se pune problema remanierii lui Tudorel Toader, insa nu se știe ce se va intampla in continuare, menționand ca OUG de amnistie și grațiere nu va fi un motiv de inlocuirea in cazul niciunui ministru."Le-as sugera tuturor sa nu se mai victimizeze in…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a avut, joi, o discuție cu liderii coaliției de guvernare, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, in care au vorbit pe tema emiterii ordonanței de urgența pentru modificarea legilor justiției așa cum a recomandat Comisia de la Veneția. Tudorel Toader a declarat,…

- "Aș vrea sa va spun motivația pentru care eu cred ca trebui adoptata o astfel de masura și aici o sa intru in contradicție și cu domnul Toader și cu cine a spus ca in anul Centenar, asta ar fi un act de clemența. Eu nu consider un act de clemența, eu consider ca este un act de dreptate, un act de…

- Ședința Comitetului Executiv Național al PSD a fost foarte tensionata. Cel mai dur atac la Liviu Dragnea a venit din partea fostului sau prieten și amic, vicepremierul Paul Stanescu, vicepreședinte PSD și semnatar al scrisorii alaturi de Gabriela Firea și Adrian Țuțuianu.

- Vicepremierul Paul Stanescu a vorbit vineri, in CExN al PSD de la Parlament, despre riscurile juridice pe care și le-ar asuma Guvernul prin emiterea oricarei odonanțe de urgența (OUG), au declarat pentru MEDIAFAX mai multe surse din partid.Potrivit surselor citate, Paul Stanescu, vicepremier…