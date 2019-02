Stefanescu: Firea vrea sa fie exclusa din partid. Nu o dam afara

Stiri pe aceeasi tema

- Codrin Ștefanescu a anunțat duminica la Antena 3 ca PSD nu o exclude pe Gabriela Firea. „Doamna Firea vrea sa fie exclusa din partid si vad ca ține cu tot dinadinsul sa gaseasca motive sa-i enerveze...

- "Doamna Firea vrea sa fie exclusa din partid si vad ca ține cu tot dinadinsul sa gaseasca motive sa-i enerveze pe colegii din CExN sa o dea afara. Nu o dam afara. Daca vrea sa plece, isi pune mandatul pe masa, isi da demisia si pierde mandatul de primar. Simplu. Ea are niste indatoriri. Bucurestenii…

- In asteptarea bugetului pe acest an, Gabriela Firea a fost prezenta, marti, la reuniunea Asociatiei Municipiilor din Romania, unde si-a aratat nemultumirea fata de ipoteza ca Bucurestiul ar putea primi mai putini bani – in ciuda faptului ca, din cate a subliniat, locuitorii Capitalei contribuie la produsul…

- Președintele PSD Sector 1, primarul Daniel Tudorache, a declarat duminica, la un post de televiziune, ca primarul Capitalei, Gabriela Firea, nu va fi „sub nicio forma” exclusa din partid și a adaugat ca ramane de vazut daca in ședința de luni a CExN ii va fi retras sprijinul politic, transmite Mediafax.Intrebat…

- Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat duminica, pentru MEDIAFAX, ca spera sa nu continue „cursa excluderilor” la ședința CExN de luni, dar depinde și de ce iși dorește Gabriela Firea, el menționand ca s-ar putea ca primarul Capitalei sa vrea sa-și piarda calitatea de membru de partid.„In…

- "A vrut sa joace generozitatea politica, la acel moment, sau nu era convins ca va obtine vot categoric in Comitetul Executiv. Nu va convoca CEx, decat atunci cand va avea voturile necesare indepartarii Gabrielei Firea, din pacate. Nu ma amuza, dar este chiar hilar unde a ajuns PSD: sa nu mai suporte…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat luni ca Arena Nationala va fi închisa pentru competitiile sportive pâna la remedierea starii gazonului, ea mentionând, totodata, ca acest proces ar putea dura doua - trei luni.

- Secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a reiterat, luni, la Antena3, ca nu s-a discutat in partid desființarea Primariei Municipiului București printr-o ordonanța de urgența, fiind o aberație a edilului Capitalei, Gabriela Firea.„(...) Nu s-a discutat in partid așa ceva. O astfel…