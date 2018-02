Stiri pe aceeasi tema

- Acuzațiile la adresa a șapte foști miniștri ai educației au fost clasate. Este vorba despre Ecaterina Andronescu, Alexandru Athanasiu și Daniel Funeriu, foști miniștri ai educației, Mihai Tanasescu, fost ministru al Finanțelor, Șerban Mihailescu, ministru coordonator al SGG, Dan Nica și Adriana Țicau,…

- Procurorii anticoruptie au dispus joi clasarea cauzei fata de fostii ministri Dan Nica, Silvia Adriana Ticau si Alexandru Athanasiu cercetati pentru abuz in serviciu in dosarul Microsoft. Potrivit unui comunicat al DNA transmis AGERPRES, cauza a fost clasata pe motiv ca faptele au fost prescrise in…

- Claudiu Florica si Dinu Pescariu au fost trimisi in judecata de procurorii anticoruptie in dosarul Microsoft, luni, pentru savarsirea infractiunii de spalare a banilor. Potrivit unui comunicat al DNA transmis, faptele au fost comise de cei doi in calitate de ...

- La data de 01 februarie 2018, au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor: FLORICA CLAUDIU IONUT si PESCARIU DINU MIHAIL, reprezentanti in fapt drept ai societatilor Profinet AG si Slytehrin Marketing Ltd, fiecare pentru savarsirea infractiunii de spalare a banilor. In rechizitoriul intocmit in…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a constatat nulitatea unor ordonanțe prin care s-au preluat probe din alte dosare in rechizitoriul prin care au fost trimiși in judecata fostul ministru al Comunicațiilor Gabriel Sandu, fostul jucator de tenis Dinu Pescariu, omul de afaceri Claudiu Florica și Calin…

- Liviu Pop, fostul ministru al Educației a precizat, referitor la greșelile de gramatica facute de noul ministru ca importante sunt faptele și nu vorbele. Pop, criticat și el pentru erorile facute, a spus ca au existat miniștri care au “vorbit frumos dar nu au facut nimic” pentru invațamantul din Romania.…

- Premierul V. Dancila si unii ministri nu vor sa fie protejati de SPP Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu. Foto: captura video. Premierul Viorica Dancila si membrii cabinetului sau au decis sa renunte la serviciile Serviciului de Paza si Protectie, iar demnitarii vor fi aparati…

- Daniel Funeriu ataca fara mila PSD-ul și il critica pentru ca de cand ajuns la guvernare, școlile din Romania au inceput sa se inchida, iar profesorii sa ramana fara loc de munca.

- Scandalul a pornit de la Valentin Popa, propunerea pentru ministerul Educatiei din partea organizației din Suceava, propunere susținuta de liderul PSD Liviu Dragnea, care intorcea astfel serviciul județelor ce l-au susținut in ultimele doua Cex-uri. Codrin Ștefanescu a susținut-o pe Ecaterina Andronescu.Potrivit…

- PSD se intruneste vineri, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), pentru a stabili componenta Guvernului Dancila. In pofida avertismentelor presedintelui Klaus Iohannis, in cabinetul condus de Viorica Dancila s-ar putea regasi si persoane cu "probleme penale", precum Rovana Plumb si Sevil Shhaideh.…

- Fostul presedinte Traian Basescu il ataca pe Liviu Dragnea dupa declaratia liderului PSD cu privire la acceptarea persoanelor urmarite penal in Guvern. Traian Basescu sustine ca “nu a existat in Romania si nici in Uniunea Europeana sef de partid care sa-si fi sfidat poporul, dar si realitatea politica,…

- Codrin Stefanescu, secretarul general adjunct al PSD, a declarat, la Adevarul Live, ca PSD nu va renunta la modificarea legislatiei penale. Intrebat de ce vor fi numiti ministri cu probleme penale in Guvernul Dancila, Codrin Stefanescu a raspuns: „Pentru ca putem“. Tot azi, Comisia Europena a anuntat…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a declarat luni ca initiatorii protestelor ar trebui sa solicite autorizatie pentru astfel de manifestari, în contextul în care tocmai ei sunt cei care pledeaza pentru legalitate si o tara civilizata. "Sa se autorizeze. Acesta e mesajul…

- Ecaterina Andronescu, senator PSD, a declarat, legat de protestele de sambata seara din Capitala, ca daca ele transmit un mesaj in exterior ca Romania este intr-o tara neguvernabila, atunci trebuie sa isi asume repsonsabilitatea toti cei care poate i-au indemnat pe oameni la proteste.

- Ecaterina Andronescu, senator PSD si vicepresedinte al partidului, a declarat la Digi24 ca protestele de sambata din Bucuresti si din tara pot strica imaginea Romaniei in afara si a apreciat ca daca acrediteaza ideea ca este o tara instabila si neguvernabila, toata lumea pierde.

- Vineri, 19 ianuarie, Dinu Pescariu, dar și Claudiu Florica vor fi audiați la sediul DNA. Amintim ca Roberta Anastase a fost audiata, joi, la DNA, in calitate de martor. "Am fost audiata in calitate de martor. Mai multe detalii știți foarte bine ca nu va pot da. Fiind ancheta in curs, am fost…

- Oamenii de afaceri Dinu Pescariu și Claudiu Florica au sosit vineri dimineața la sediul DNA pentru a fi audiați in dosarul „Microsoft 3”.Pe 10 aprilie 2017, DNA i-a pus sub acuzare pe Dinu Pescariu și Claudiu Florica, reprezentanți ai firmei D.Con-Net AG, pentru instigare la infracțiunea de…

- „In ultimii ani am simtit ca se intampla lucruri bizare, in sensul ca cei care castiga alegeri si doresc sa-si promoveze colegii, cu cat sunt mai vocali impotriva statului paralel, cu atat primesc avize negative si fara explicatii si nu se spune care sunt problemele pentru ca sunt secrete de stat.…

- Premierul desemnat Viorica Dancila nu va solicita niciunei institutii a statului roman niciun aviz pentru viitorii ministri din cabinetul sau, a declarat, miercuri seara, intr-o emisiune la TVR 1, vicepresedintele Partidului Social Democrat (PSD), Ecaterina Andronescu, scrie Agerpres.

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat marti seara ca este prima oara în istoria PSD când un candidat pentru functia de premier, Viorica Dancila, ia toate voturile în Comitetul Executiv National al partidului, iar desemnarea unei femei în functia…

- "Stirea in sine, ca vom avea un prim-ministru femeie, va schimba putin imaginea Romaniei ca tara. Si atunci Cati (n.red. Ecaterina Andronescu) s-a retras din competitie, pentru ca in momentul in care se voteaza o femeie sa fie o majoritate zdrobitoare, Si a fost. Nu am mai vazut asa ceva, in conditiile…

- Vicepresedintele PSD Ecaterina Andronescu afirma ca s-a retras de pe lista propunerilor pentru functia de premier pentru ca nu a dorit sa se împarta voturile în CExN al PSD. ”M-a propus organizația de București, Codrin Ștefanescu și domnul primar Negoița. Au fost doua…

- Ministrul Turismului, in tabara lui Tudose: ”Șeful Guvernului știe cu ce miniștri poate lucra și ce oameni nu corespund exigențelor lui”, a transmis, sambata, Mircea Titus Dobre, intr-un mesaj pe Facebook. El mai spune ca se așteapta ca in viitorul CExN sa se discute mai mult despre modalitațile prin…

- CEDO a solicitat statului roman ca, pana la data de 25.01.2018, sa prezinte, in cooperare cu Comitetul de Miniștri ai Consiliului Europei, un calendar pentru punerea in aplicare a masurilor in vederea soluționarii problemei supra-aglomerarii carcerale și a condițiilor de detenție. La data de 25 aprilie…

- Dinu Pescariu este principalul denuntator din ”dosarul Microsoft”, capatand un renume greu de egalat in domeniul anticoruptie. A denuntat-o chiar si pe Elena Udrea, a fost implicat in tunuri imobiliare precum preluarea bazei ”Cutezatorii” si a fost partener cu fostul sef al Siemens Romania, Claudiu…

- ”In PSD, din luna martie a inceput sa li se spuna unor colegi: vedeti ca pe Dragnea il vom aresta, il bagam la puscarie, tu esti mai bun presedinte. Probabil si lui Sorin (n.r.: Sorin Grindeanu, fostul premier) i s-a spus. S-a spus si in noua guvernare unor colegi din Guvern", a declarat Liviu Dragnea,…

- Regele Mihai I a fost exilat de comuniști și alungat de urmașii lor de doua ori. Flavius Boncea, un om decorat in 2011 de Regele Mihai cu Medalia pentru Loialitate, a povestit anul trecut o anecdota legata de Ion Iliescu si ultimul rege al Romaniei, In 1990, abia intrat in țara dupa zeci de ani de…

- Ce pensie are socrul fostului Principe Nicolae. Heinz Binder, tatal Alinei Maria Binder, este președintele Asociației Naționale a Aviatorilor Pensionari și are o pensie de peste 1.000 de euro. Alina Maria Binder, logodnica fostului Principe Nicolae cu care s-ar fi casatorit in secret, a lucrat la departamentul…

- Un sondaj național al Avangarde a realizat o masurare referitoare la opinia cetațenilor fața de câteva persoane din spațiul public. Au fost aleși principalii comunicatori ai partidelor politice din România. Ecaterina Andronescu 44% Rovana Plumb 36 Varujan…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a afirmat la Realitatea TV ca mitingul este organizat pentru sustinerea coalitiei de guvernare, a Guvernului, a programului de guvernare, a PSD, a ALDE. multe orase din România.

- "Nu am primit inca biletelul de confirmare ca a ajuns acolo. In mod cert e pe drum, daca nu cumva a ajuns deja. A fost trimis la Departamentul de Justitie, mai exact la procurorul general al SUA, si la domnul Trump. Situatia este cu totul exceptionala. Avem doua companii mari, americane, intre care…

- Mitinguri impotriva “statului paralel si ilegitim” vor fi organizate de PSD in Bucuresti si orasele mari din tara, a anuntat secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu. Acesta a precizat ca mesajul va fi “aceasta este majoritatea” si ca decizia a fost luata la presiunea romanilor. “Ne-am intalnit…

- "Aș dori, prin intermediul DCNews, sa ii pun o intrebare publica domnului colonel Dragomir, adjunctul lui Coldea. Cred tot ce ați spus in Comisie. S-a dovedit ca știți foarte multe lucruri. Intrebarea mea este urmatoarea: in PSD, la nivelul conducerii centrale, statul paralel are reprezentanți? Adica…

- Tariceanu, la discutii cu ministrul de Externe, dupa pozitia Departamentului de Stat al SUA Presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu discuta, la ora transmiterii stirii, cu ministrul de Externe, Teodor Melescanu, in contextul mesajului transmis de Departamentul de Stat al SUA cu privire la modificarile…

- "Haideți sa lamurim lucrurile in ordinea fireasca. Daca primul ministru hotaraște, dupa o analiza, ca are probleme cu unii oameni cu care colaboreaza mai incet, sau nu se inscriu in graficul pe care noi l-am aratat opiniei publice acum doua saptamani și ca ramane in urma din cauza faptului ca unii…

- Procurorii DIICOT au retinut doi barbati acuzati ca au adus din Spania 1,5 kg de canabis, drogurile fiind expediate in Romania intr-un geamantan prin intermediul unei firme de curierat. Citeste si: Plesoianu cere CEX PSD miting URIAS, pe modelul din Polonia: 'Ambasadele, Sufrageriile, Președintele…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, spune ca e "horror ce se petrece în România", comentând informațiile pe surse potrivit carora Liviu Dragnea este cercetat penal pentru fapte de pe vremea când era

- Site-ul conteledesaintgermain.ro a facut o analiza a tensiunilor existente in ultima perioada atat in peisajul politic, cat și in cel al justiției din Romania. Acesta susține ca, deși nu l-a crezut inițial, Traian Basescu a greșit doar pe jumatate atunci cand a afirmat ca Ponta este ofițer SIE. „Eu…