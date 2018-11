Ștefănescu, despre cine l-a înregistrat pe Țuțuianu: Au rămas siderați Codrin Ștefanescu susține ca Adrian Țuțuianu, politicianul exclus astazi din Partidul Socian Democrat, știe cine l-a inregistrat și cum s-a ajuns la situația asta. "L-au inregistrat cu telefoanele. El nu știe? Tot se zbate ca fostul deputat, ca fostul președinte de Consiliu. Pai numai cați foști sunt care nu il suporta. Sunt primari care au ramas siderați cand l-au auzit cum vorbește despre colegii lui, au inregistrat și au trimis in direct inregistrarile peste tot, la presa, la partid. Asta cu inregistrarile sunt adunate de pe la Gaiești, Dambovița", a declarat Codrin Ștefanescu pentru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul liberal Robert Sighiartau atrage atenția membrilor ALDE și UDMR ca vor fi taxați de electorat la urmatoarele alegeri din 2019. Asta in condițiile in care, in Romania, calitatea vieții este cea mai scazuta din Uniunea Europeana, in timp ce investițiile sunt aproape de zero. Seecretarul general…

- Primarul Mihai Chirica a declarat, luni seara, ca interzicerea focului de artificii la sarbatorile Iasiului de catre Politie reprezinta o „presiune politica nepermisa", adaugand ca iesenii se vor bucura de concert si poate, cat mai curand, si de un foc de artificii. „Asta chiar daca trebuie sa tragem…

- "Informatiile au fost facute intr-o sedinta in interiorul partidului. Trebuie gasiti si trasi la raspundere cei care au inregistrat de-a lungul mai multor sedinte, au facut colaje si le-au trimis in presa. Nu am auzit pe inregistrari oameni revoltati de ce spunea acolo. Si noi, la Braila, avem asemenea…

- Romania TV a prezentat, in aceasta seara, fragmente dintr-o inregistrare de la o ședința a organizației PSD Dambovița din data Post-ul Adrian Țuțuianu, inregistrat intr-o ședința de partid in care il critica pe Dragnea și numește guvernul ”o tragedie” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Motiunea simpla pe Finante, depusa de liberali, va fi dezbatuta si supusa votului miercuri in plenul Camerei Deputatilor. PNL a depus saptamana trecuta o motiune simpla pe Finante, intitulata 'Tripleta Dancila - Valcov - Teodorovici sugruma administratia publica din Romania'. Mesajul catre…

- ”Ma tem ca umorul domnului Dragnea este de o factura aparte, care, pe mine, unul, ma face sa simt un gust amar, citind astea: "Traian Basescu a facut multe greseli in mandatul lui, dar niciodata nu si-a denigrat tara si in multe randuri a fost si s-a batut pentru ca orice lider european sa inteleaga…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a prezentat, marți, in Camera Deputaților, situația evoluției pestei porcine in Romania, in timpul discursului ministrului fiind prezentate pe ecranul principal al plenului date statistice și informari legate de focare și masurile autoritaților.Citește și: Dragnea…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, ca nu poate spune ca exista un razboi intre presedintele Klaus Iohannis si Guvern, precizand ca Executivul a fost nevoit sa adopte rectificarea bugetara "pentru ca nu puteau oamenii sa astepte sa mai treaca timpul". "Sunt adepta consensului…