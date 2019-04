Stiri pe aceeasi tema

- Satui sa tot astepte, taximetristii ameninta ca miercuri vor bloca din nou Piata Victoriei, suparati ca Guvernul ii duce cu vorba si nu publica mai repede ordonanta care sa interzica serviciile de transport alternativ, cum sunt Uber si Taxify. Presedintele Confederatia Operatorilor si Transportatorilor…

- Saptamanal in Romania apare cate o aplicatie gen Uber sau Taxify in spatele careia stau multinationale de miliarde, iar cineva "sifoneaza" bani in afara tarii, deoarece se incaseaza bani pe aceste aplicatii, care pleaca direct in Olanda sau in alte tari offshore, in conditiile in care transportatorii…

- Aproximativ 100 de transportatori rutieri, membri ai Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR), protesteaza joi dimineata in Piata Victoriei pentru indepartarea falsilor transportatori de pe drumurile nationale si trecerea activitatii de rent-a-car la Ministerul…

- Transportatorii nu renunța la acțiunea de protest care va paraliza joi Bucureștiul, in ciuda ințelegerii cu Guvernul a uneia dintre federațiile sindicale. COTAR a anunțat miercuri seara continuarea acțiunilor de protest, la doar cateva ore dupa ce federația FORT comunicase ca renunța la acțiune in urma…

- Președintele Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (COTAR), Vasile Ștefanescu, a precizat pentru Libertatea ca protestul taximetriștilor anunțat pentru joi in Piața Victoriei se amana cu doua saptamani, in urma rezultatului intalnirii de azi cu ministrul Transporturilor…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) a decis, in urma intalnirii cu ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, si cu ministrul Dezvoltarii Regionale, Daniel Suciu, amanarea protestelor programate joi in Piata Victoriei, a declarat pentru AGERPRES, Vasile Stefanescu,…

- Peste 1.000 de taximetriști au protestat, miercuri, in Piața Victoriei. In cele din urma, Guvernul a cedat in fața șoferilor de taxi iar președintele Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (COTAR), Vasile Ștefanescu, a transmis ca Ordonanța de urgența pentru modificarea…

- Ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii taximetriei a fost pregatita si se va da saptamana viitoare, a declarat, pentru AGERPRES, presedintele Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR), Vasile Stefanescu.O delegatie a COTAR s-a intalnit, miercuri,…