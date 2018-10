Stiri pe aceeasi tema

- Codrin Ștefanescu a anunțat ca Ecaterina Andronescu va fi viitorul președinte al PSD București, funcție pe care o ocupa, interimar, Gabriela Firea. Andronescu n-a ratat ocazia de a o ataca pe Firea, careia i-a reproșat ca a ajuns prea repede in funcții mari.Firea a vrut sa ii raspunda la Romania…

- Ecaterina Andronescu a vorbit despre persoane care au ajuns in funcții importante, deși nu s-au remarcat cu nimic din punct de vedere politic. Deși nu a dat nume, Gabriela Firea s-a simțit vizata de atac. „Doamna a spus ca sunt colegi din PSD care au venit din presa in partid, au luat funcții…

- Vorbind despre ceea ce Codrin Ștefanescu a anunțat in urma cu puțin timp, anume inlocuirea Gabrielei Firea cu Ecaterina Andronescu, in funcția de președinte al PSD București, Primarul General a declarat ca acest lucru nu este nici statutar și nici moral, iar un asemenea anunț in direct nu a avut…

- Codrin Ștefanescu s-a aflat in direct la Romania TV și a anunțat ca Ecaterina Andronescu va redeveni cat de curand președintele PSD București, poziție pe care o ocupa in acest moment Gabriela Firea. Dupa un schimb dur de replici cu Aurelian Badulescu, Codrin Ștefanescu a anunțat ca Ecaterina…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea i-ar fi contactat, pe rand, pe primarul Sectorului 5, Daniel Florea, pe seful Comisiei juridice a Senatului, Șerban Nicolae, pe senatoarea Ecaterina Andronescu, pe edilul Sectorului 3, Robert Negoita si pe Codrin Ștefanescu ca sa preia sefia PSD Bucuresti, potrivit unor…

- Dupa ce STIRIPESURSE.RO a dezvaluit miza scandalului din PSD, acum apar jocurile marunte care insoțesc zbaterile din formațiune.Daca la inceputul lunii Gabriela Firea acuza ca Liviu Dragnea a vorbit cu cinci oameni din PSD, carora le-a promis funcția de președinte al filialei din București,…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat ca in doua-trei saptamani va avea loc un Comitet Executiv al partidului, in care vor fi reglate "lucrurile cum nu se așteapta nimeni". Afirmația vine in contextul scrisorii deschise trimisa, vineri, de Gabriela Firea membrilor PSD.Citește…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, susține ca atacul Gabrielei Firea nu are sustinere in interiorul partidului. „Gabriela Firea știe ca atunci cand a fost nominalizata pentru Primaria...