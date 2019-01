Stiri pe aceeasi tema

- „Azi am fost cu toții martori la o noua porție de bataie de joc din partea domnului Klaus Werner Iohannis, pentru ca asta este: o bataie de joc. (...)El trebuia sa iasa acum o luna și ceva cu explicații pentru romani și sa spuna: uite, Olguța este rea și Laufer este nu știu ce. El iși bate joc de…

- Contactat de Romania TV, Ministrul Justiției, Tudorel Toader a declarat ca, "In ultimii ani, trei - patru - cinci ani, Justiția a parut ca un cal alb care e salvatorul statului de drept, ceea ce nu ar fi rau. Numai ca am vazut ieșind la suprafața foarte, foarte multe nereguli in sistemul justițiar.…

- Tudorel Toader spune ca miercuri va face public dosarul de candidatura a procurorului general Augustin Lazar. A amanat publicarea acestuia cu o zi deoarece marți a fost ”o zi intensa”. „Eu voiam sa imi indeplinesc promisiunea sa public astazi, pentru ca este un document mai amplu, dar dupa o zi din…

- Ministrul Justitiei afirma ca nu va pleca, marti, de la minister pana cand nu va oferi raspunsurile legate de dosarul de candidatura al procurorului general, Augustin Lazar. El a precizat ca a vorbit de acest dosar, si nu de mapa profesionala.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca nu va pleca marti de la minister pana nu va oferi toate raspunsurile in legatura cu dosarul de candidatura al procurorului general Augustin Lazar. "Astazi nu plec de la Ministerul Justitiei pana nu ofer toate raspunsurile. Fac din nou un apel la dumneavoastra,…

- Traian Basescu și spune ca pana și el e șocat de nivelul "de mahala" in care au ajuns instituțiile din țara. "Pe mine ma șocheaza nivelul de mahala la care au ajuns relațiile dintre instituții. Deși sunt numiți politic, li se pare ca sunt numiți pe veci acolo. Acțiunea lui Tudorel Toader cred…

- Ministerul Muncii și Justiției Sociale a fost sesizat de catre Federația PROJUST ca doar patru dintre cele 15 curți de apel din țara, printre care cea din București și cea din Bacau, aplica in mod corect Legea Salarizarii, ceea ce duce la diferențe insemnate de salarii in cadrul aceleiași categorii…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, urmeaza sa se intalneasca, miercuri, la sediul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu toti procurorii care detin functii de conducere in parchetele din Romania, conform agerpres.ro. Intrevederea a fost stabilita in august, in cadrul…