Ștefănescu anunță o ÎNREGISTRARE cu un ministru propus în Guvernul Orban. ”Am auzit-o și eu” Iata ce a afirmat Codrin Ștefanescu, la B1 TV, in emisiunea Sorinei Matei. ”Va mai spun o chestie de cancan. O sa apara in presa maine sau poimaine. Am auzit și eu inregistrarea. Unul dintre miniștrii aceștia de care o sa faceți bașcalie zilele urmatoare vorbea cu colegii la Parlament. Zice: ma duc acuma, ca a dat Orban ordin sa ma duc- se duce peste miniștrii de la PSD- sa vedem ce și cum, vreau sa vad și eu unde o sa fie cancelaria și unde o sa fie cabinetul, ca am niște secretare de adus noi. Asta apare pe inregistrare” a spus Codrin Ștefanescu, la B1 TV. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

