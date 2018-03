Stiri pe aceeasi tema

- "Imi declar consimtamantul la un contract de casatorie intre preaiubitul meu nepot Printul Henry Charles Albert David de Wales si Rachel Meghan Markle" a scris regina miercuri intr-o scrisoare adresata Consiliului privat, organismul responsabil pentru consilierea sa. Potrivit legii britanice,…

- Traiește cea mai frumoasa perioada din viața sa, fiind insarcinata cu al doilea copil, dupa ce-n urma cu doi ani a suferit un avort spontan. Zara Tindall, nepoata Reginei Elisabeta a II-a, a participat la un eveniment oficial, ieri, in Londra. Zara Phillips urmeaza sa aduca pe lume al doilea copil al…

- Premierul britanic Theresa May a anuntat miercuri un boicot al viitoarei Campionatul Mondial de Fotbal, in Rusia, al membrilor Guvernului britanic si familiei regale, relateaza AFP, citata de News.ro.

- Institutul Cultural Roman si Ambasada Romaniei in Regatul Unit lanseaza, astazi, la Londra, un website in limba engleza „care spune extraordinara poveste a Marii Uniri pentru publicul anglofon de pretutindeni”. Portalul va fi prezentat de Dorian Branea, directorul ICR Londra, si coordonatorul proiectului,…

- Cel mai adesea, vacanța de Paște reprezinta primul concediu al anului, câteva zile în care ieșim din rutina pentru a fi alaturi de familie și de prieteni. Motorul de cautare pentru calatorii momondo.ro a analizat datele cu privire la weekendurile pascale din ultimii trei ani și…

- Ștefan Stan a dat recital pe o strada din Londra, unde a interpretat o piesa in limba engleza, alaturi de doua fete și de cațiva instrumentiți. El a fost aplaudat la scena deschisa de oamenii care s-au strans repede in jurul lui. La cantarea oferita de artist s-a ”lipit” un londonez care consumase ceva…

- O femeie a traversat strada fara sa se asigure și a cazut sub roțile unui autobuz din Londra. Momentul ingrozitor a fost filmat și a ajuns pe internet. In mod miraculos, femeia a reușit sa...

- Catalin Botezatu este cel care a descoperit-o, apoi i-a marcat cariera! Denisa Ciocoiu a aparut in calea celebrului designer in urma cu șase ani, cand a filmat pentru un show TV. A fost numita, la scurt timp, sosia Biancai Dragușanu, datorita calitaților sale fizice. Apoi Denisa și-a luat ”zborul”.…

- Patru persoane au fost arestate, vineri, dupa ce au escaladat un balcon aflat la primul etaj al ambasadei iraniene la Londra, cu scopul de a protesta impotriva Guvernului de la Teheran, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Scene incredibile cu englezoaice „rapuse” de alcool pe strazile din Londra au facut deja inconjurul presei internaționale. Ei bine, nu doar ele beau pana cad din picioare, iar imaginile din Centrul Vechi, de Ziua Femeii, pe care CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, le publica in exclusivitate, arata…

- AC MILAN-ARSENAL LONDRA ONLINE STREAM LIVE TELEKOM SPORT VIDEO Antrenorul echipei engleze de fotbal Arsenal, Arsene Wenger, a declarat ca nu-si face griji ca va fi demis, in ciuda celor sase infrangeri suferite de elevii sai in cele 12 meciuri disputate in acest an, informeaza BBC. AC MILAN-ARSENAL…

- Tanarul irakian acuzat de atentatul din statia de metrou Parsons Green din Londra, care a facut 30 de raniti in septembrie anul trecut, a afirmat ca a fost "antrenat sa ucida" de catre gruparea Stat Islamic (SI), potrivit documentelor prezentate miercuri la deschiderea procesului sau, informeaza…

- Rezerva de aur a Ungariei a fost readusa in tara. Metalul pretios in cantitate de aproximativ 100 mii de uncii (aproape trei tone) a fost adus la Budapesta de la Londra. Conducerea Bancii Nationale Ungare (MNB) a decis in unanimitate aducerea inpoi in Ungaria a rezervei de aur a tarii, a carei valoare…

- Un barbat spitalizat duminica, la Salisbury (sudul Angliei), dupa ce a fost expus unei substante chimice, impreuna cu o femeie, este un fost spion care a lucrat pentru Regatul Unit, a dezvaluit luni presa britanica, preluata de AFP. Potrivit BBC, cel spitalizat este Serghei Skripal, un…

- Un britanic in varsta de 25 de ani, un sustinator al gruparii Statul Islamic (SI), a fost gasit vinovat vineri, de faptul ca a pregatit atentate teroriste la Londra si a incercat sa recruteze copii de la o scoala musulmana pentru a-i transforma intr-o „armata“ de jihadisti, scrie Reuters.

- Un clujean a fost impresionat de un batranel care sta și vinde zilnic legaturi de marar și de cimbru, așezat pe marginea drumului, deși este foarte inaintat in varsta, iar vremea neprielnica ii poate afecta sanatatea. Ii este prea rușine sa cerșeasca, așa ca incearca sa stranga bani din vanzarea verdețurilor,…

- Cristina este o fosta concurenta de la emisiunea Mireasa pentru fiul meu și, ca urmare a acelei perioade, are foarte mulți fani, pe rețelele de socializare. Ea a scris cateva randuri despre soțul ei care i-au lasat masca pe prieteni. Dupa primele cuvinte… Cristina se afla cu soțul ei la Londra și i-a…

- Autoritatile din Irlanda au emis, joi, o avertizare de tip cod rosu pentru conditii meteo severe, iar avertismente similare sunt in vigoare in mai multe parti din Marea Britanie, in contextul in care frontul de aer rece din Siberia continua sa perturbe traficul aerian, rutier, feroviar in Europa.…

- O fetița de nici 10 ani a fost obligata de mama ei sa cerșeasca, la -10 grade, in fața unui magazin din Vaslui, pentru a-i induioșa pe clienții care iși faceau cumparaturile. Un elev a observat-o și i-a facut o poza. Pentru ca i-a fost mila de ea, adolescentul a sunat la poliție și a […] The post O…

- Directorul unei școli din Londra a introdus o noua regula care stipuleaza ca elevii nu au voie sa atinga zapada. „Problema e ca e suficient ca un singur elev sa arunce un bulgare cu gheata sau pietre ascunse in el si sa-i scoata ochiul altuia si atunci toata lumea isi va schimba opinia.…

- Lewis Gilbert, regizor britanic cunoscut pentru filmele „Alfie”, „Educating Rita” și trei producții din seria James Bond, a murit la varsta de 97 de ani, informeaza BBC. Nascut la Londra in 1920, Gilbert și-a inceput cariera ca actor inainte de a regiza filme de razboi precum „Reach for the Sky” și…

- Uber a lansat oficial Uber Green si in Bucuresti. Serviciul este deja disponibil de astazi si, desi este un serviciu care ajuta planeta, tariful nu difera de UberSelect, scriu cei de la Playtech.ro. Uber Green este poate cel mai asteptat serviciu de transport in comun din Bucuresti. Pe 27…

- Viziunea britanica asupra relatiei sale viitoare cu UE dupa Brexit este "bazata pe o pura iluzie", a afirmat presedintele Consiliului European, Donald Tusk, relateaza AFP, preluata de Agerpres. "Mă bucur că guvernul britanic pare să se îndrepte către o poziţie…

- Dupa cum știm, Regina Elisabeta a facut furori atunci cand și-a facut apariția, pentru prima data in viața, in primul rand de la Saptamana Modei de la Londra. S-a intamplat marți, iar cel onorat cu prezența a fost designerul Richard Quinn, la a carui prezentare a asistat suverana de 91 de ani. Cea care…

- Andreea Olaru a aparut in lumina reflectoarelor odata cu prezenta memorabila de la Vocea Romaniei. Frumoasa artista este pregatita sa cucereasca publicul cu primul ei single, “Oare o sa-ti amintesti?”, alaturi de Robert Toma. Piesa “Oare o sa-ti amintesti?” este un pansament pentru orice suflet, indiferent…

- Politica presedintelui american, Donald Trump, 'a marcat o noua era a regresului drepturilor omului' in Statele Unite si in intreaga lume, insa a inspirat noi activisti, se arata in raportul anual al organizatiei Amnesty International privind situatia drepturilor in lume, publicat joi la…

- Formatia engleza Chelsea si echipa spaniola FC Barcelona au terminat la egalitate, 1-1, marti seara, la Londra, pe stadionul Stamford Bridge, in prima mansa din optimile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal. Chelsea a avut doua bare in prima repriza prin brazilianul Willian, care a reusit sa deschida…

- Ștefan Stan are planuri mari pentru viitor și chiar iși dorește sa renunțe la burlacie și sa se așeze la casa lui, cu acte-n regula. Dupa indelungi peripeții amoroase, artistul a devenit extrem de discret cu viața sa personala și a ales sa-și țina iubita ascunsa de ochii presei și ai curioșilor. Și…

- Dupa mai multe tentative de a-și intemeia o familie și de a face mulți copii, Ștefan Stan se pregatește in sfarșit de insuratoare. Artistul marturisește ca și-ar dori ca acest eveniment sa se intample cat mai repede, insa nu vrea sa grabeasca lucrurile. Inca de la finele anului trecut, Ștefan Stan iși…

- In China lui Mao, 16 februarie, Viasat History Triburile pierdute ale omenirii, 19 februarie, BBC Earth Venus se dezvaluie, 6 martie, Viasat History Amenintarea lui Vladimir Putin, 10 martie, HISTORY Venus se dezvaluie In 1914, sufrageta Mary Richardson a intrat in Galeriile Nationale din Londra, a…

- A fost o seara de vis! Cea de-a 71-a gala a premiilor BAFTA (British Academy of Film and Television Arts) a avut loc, la fel ca anul trecut, la Royal Albert Hall din Londra, duminica (18 februarie). Evenimentul a fost prezentat acum de actrita Joanna Lumley, care l-a inlocuit pe Stephen Fry. Lungmetrajul…

- Lungmetrajul "The Handmaiden", regizat de cineastul sud-coreean Park Chan-wook, a castigat premiul BAFTA pentru cel mai bun film strain duminica seara, la Londra, la cea de-a 71-a editie a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit BBC preluat de agerpres. La aceasta…

- Autor: Ion ILIESCU Intervin foarte rar in spațiul public. Discreția a fost alegerea mea. Daca fac asta acum, este pentru ca ma simt obligata cu o explicație colegilor mei de munca, atația cați mai sunt in viața. Este vorba despre o știre aparuta in Evenimentul Zilei, privitoare la cuantumul pensiei…

- Cantaretele si trupele feminine au obtinut un numar semnificativ de premii miercuri, la Londra, in cadrul ceremoniei organizate de prestigioasa publicatie muzicala New Musical Express (NME), o tendinta apreciata de artistii prezenti la eveniment, in contextul valului de acuzatii referitoare la hartuire…

- Un diamant transparent "rar", de marimea unei capsuni, care a obtinut cele mai mari scoruri in ceea ce priveste criteriile legate de calitate, ar putea fi vandut la un pret record luna aceasta, in cadrul unei tranzactii care va avea loc la...

- Am incheiat saptamana anterioara pe plus, gratie celor 4 variante castigatoare propuse. Un bilant decent, insa nu neaprat pe placul nostru. Este bine cand profitul se acumuleaza, insa tintele noastre sunt mult mai inalte.A

- George Clooney a dovedit inca odata cat de mult o iubește pe soția sa, cea care l-a facut tata pentru prima data anul trecut, și i-a facut o declrație superba de dragoste in cadrul unui interviu, scrie US Magazine. Chiar cand credeai ca George Clooney nu poate fi mai perfect, el a mers mai departe și…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta detalii interesante oferite de presa britanica in legatura cu procesul de extradare al lui Alexander Adamescu din Marea Britanie.Hotnews: Alexander Adamescu i-a angajat pe fostul sef MI6, serviciu de informatii britanic, si un fost…

- Doua loji masonice, create special pentru membri ai Parlamentului Britanic și jurnaliști politici, iși mențin activitatea secreta la Palatul Westminster, reședința camerelor parlamentare, potrivit unei anchete realizate de Guardian. O a treia loja continua sa opereze in Londra, iar membri acesteia sunt…

- Darren Osborne, individul care a comis un atac cu vehicul la o moschee din Londra, in iunie 2017, soldat cu un mort si noua raniti, a fost condamnat la inchisoare pe viata, cu un termen minim de executare de 43 de ani, informeaza site-ul agentiei de stiri Dpa.

- Premierul britanic Theresa May a declarat ca cetatenii europeni care vor sosi in Marea Britanie dupa martie anul viitor viitor vor fi tratati in mod diferit de cei stabiliti deja in aceasta tara. "Persoanele care au venit in Regatul Unit atunci cand eram membri ai UE si-au stabilit anumite asteptari…

- Cu toții am auzit de recenziile false de pe aplicații care iți permit sa oferi rating locurilor pe care le vizitezi. Cum ar fi ca, in loc de recenzii false, pe aceste site-uri sa apara restaurante false? Cum ar fi ca un astfel de restaurant sa ajunga și cel mai cautat lux al Londrei? Jurnalistul Oobah…

- UE si-a definitivat luni pozitia in vederea negocierii fazei de tranzitie post-Brexit cerute de Regatul Unit, in cursul careia vrea ca Londra sa continue sa participe la bugetul european dar renuntand la orice putere de decizie in Uniunea Europeana, relateaza AFP.

- Costi, sotul mamei din Buzau care si-a pus capat zilelor la numai 23 de ani, a rupt tacerea. Barbatul indoliat a dezvaluit pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , ce s-a intamplat intre el si sotia lui inainte ca tanara sa-si ia viata. (CITESTE SI: Tanara de 23 de ani, mama a unei fetite, si-a…

- Site-ul Cancan.ro a scris zilele trecute despre eventuale interese ale Protv-ului, prin vocea lui Tudor Chirila, juratul de la Vocea Romaniei in zona protestelor #rezist. Cu atat mai mult cu cat, sursele citate au dezvaluit ca actiunea anti-guvernamentala virulenta a lui Tudor Chirila contrazice regulamentul…

- Banel Nicolita si-a ajutat fiecare membru al familiei, cu bani, apartamente si masini. Inclusiv Marian Nicolita, tatal fostului international, a beneficiat de ajutor. In ultimii ani, barbatul a fost sprijinit financiar de fiul sau, insa, chiar si asa, relatia lor a avut numai de suferit. Banel…

- Ana Munteanu a castigat Vocea Romaniei 2017. Concurenta din echipa Smiley a invins-o pe Meriam Jane, din echipa Tudor. Pe locul 3 s-a clasat Zsuzsana Cerveni, concurenta Loredanei, iar pe locul 4, Andrada Cretu, din echipa Despot. Dupa ce a castigat ultimele trei sezoane Vocea Romaniei, Tudor Chirila…