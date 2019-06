Stiri pe aceeasi tema

- Situatia de la Dinamo atinge cote alarmante. Presedintele clubului, Bogdan Balanescu, ar fi fost agresat de ultrasii echipei, vineri seara, 7 iunie, chiar in fata casei, potrivit Mediafax.Conform Gazetei Sporturilor, Balanescu a scapat cu greu de furia suporterilor, care au anuntat ca nu-i…

- Dinamo, pana sa se lupte la titlu in 2020, are șanse uriașe sa egaleze cea mai slaba performanța din istoria gruparii. Matematic, acest sezon e chiar mai prost decat cel din 2018 Dinamo joaca azi, de la ora 21:00, contra celor de la FC Voluntari. Partida este liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom…

- Presedintele celor de la Dinamo, Bogdan Balanescu, a reactionat dupa ce FRF a publicat lista cu convocarile pentru Campionatul European 2019. Dinamo nu are niciun jucator convocat pentru turneul final, potrivit mediafax.Oficialul ”cainilor” se astepta ca echipa din ”Stefan cel Mare” sa aiba…

- Ernesto Valverde este antrenorul pe care il vrem, a declarat joi presedintele clubului FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, punand astfel capat speculatiilor conform carora ar urma sa fie adus un nou tehnician la formatia catalana dupa eliminarea incredibila din Liga

- Tehnicianul FC Dinamo, Mircea Rednic, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca nu se pune problema ca mijlocasul Dan Nistor sa plece in aceasta vara de la echipa, potrivit news.ro."Nu s-a pus problema de asa ceva. Sigur, daca are el vreo oferta... Nu am auzit ca isi doreste sa plece.…

- Bogdan Balanescu face schimbari majore in cadrul clubului Dinamo: a dat afara trei oameni, a taiat rațiile de benzina și muta echipa pe Arena Naționala Revoluție in Ștefan cel Mare! Fostul secretar general Bogdan Balanescu, 44 de ani, a fost numit pe 6 aprilie in postura de director general și deja…

- Valeriu Iftime, președintele celor de la FC Botoșani, a criticat arbitrajul lui Iulian Dima și l-a atac pe președintele LPF, Gino Iorgulescu, care a spus azi ca arbitrii din Liga 1 trebuie trimiși la specializare inainte de introducerea VAR in Liga 1. (Detalii AICI) „Cu VAR-ul caștiga fotbalul. Azi…

- Directorul general al lui Poli Iași, Horia Sabo, crede ca potențialii investitori gasiți de ieșeni, romano-americanii care le-au imprumutat 200.000 de euro pentru salarii, vor avea același sfarșit ca și alții care au vrut sa faca afaceri cu Poli. Poli se pregatește s-o infrunte pe Dinamo, dar in culise…