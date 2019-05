Stiri pe aceeasi tema

- * Romania doreste implementarea cat mai rapida a mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European (SEE) si Norvegiei, statul roman fiind al doilea beneficiar, ca valoare, si primul semnatar al memorandumurilor de intelegere, pentru perioada 2014-2021, cu un total de 500 de milioane de euro,…

- ANAF precizeaza: care sunt termenele pana la care se depun declaratiile financiare anuale. Referitor la intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si raportarilor contabile anuale pentru anul 2018 Principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor…

- Incepand cu 15 mai 2019, tarifele pentru apeluri fixe si mobile catre orice tara din interiorul Spatiului Economic European (statele Uniunii Europene, plus Norvegia, Islanda si Liechtenstein) nu vor depasi 0,19 euro (fara TVA) pe minut si 0,06 euro pentru un SMS.

- Intr-o intervenție telefonica la Antena 3, ministrului Teodorovici i-a fost citata declarația senatorului Cițu, reacționand: „Acest gen de declarație imi pare cunoscuta. Sa nu zic neaparat nebunul de serviciu, dar e aceeași persoana. Nici nu trebuie sa ii pronunțați numele. E un fel de paria…

- Romania si Bulgaria au o multitudine de oportunitati pe care le pot valorifica in plan economic bilateral si regional, iar climatul de afaceri stimulativ, ritmul alert de dezvoltare si interconectarea celor doua economii permit aprofundarea cooperarii sectoriale, in special in industrie, infrastructura…

- Statul ar putea renunta la taxarea unor active financiare ale bancilor, precum titluri de stat sau finantarile pentru economie, a anuntat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, care a subliniat, totodata, ca isi doreste mult ca bancile sa fie parteneri reali in economie si sa-si…

- Joi, 21 februarie 2019, in Cluj-Napoca a avut loc Seminarul de informare organizat in cadrul Programului RO-CULTURA, finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021. Programul RO-CULTURA este parte integranta a Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European (SEE) 2014-2021 și este implementat in Romania…