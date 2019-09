Stefan-Radu Oprea:Proiectul de Lege a mestesugarilor si artizanilor este in dezbatere publica si astept ca in scurt timp sa devina lege

Proiectul de Lege a mestesugarilor si artizanilor este in dezbatere publica si astept ca intr-un timp foarte scurt sa devina lege, a declarat, vineri, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan-Radu Oprea, la deschiderea Targului National pentru Artizanat si Mestesuguri, de la Bran. Potrivit unui comunicat al ministerului de resort, mestesugarii si artizanii romani isi prezinta produsele, in perioada 27 - 29 septembrie, la Targul National pentru Artizanat si Mestesuguri, desfasurat in incinta Muzeului Bran din comuna Bran, judetul Brasov. Prezent la deschiderea evenimentului,…