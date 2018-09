Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul pentru programul „Start-Up Nation 2018” va fi publicat, spre dezbatere publica, pe site-ul Ministerului pentru Mediul de Afaceri Comert si Antreprenoriat (MMACA), vineri, 28 septembrie, potrivit unei declaratii a ministrului de resort, Stefan Radu Oprea.

- Mai putin de o luna mai au la dispozitie castigatorii din programul Start-Up Nation 2017 pentru a solicita banii de la stat, in conditiile in care termenul-limita, 29 septembrie, nu va fi prelungit, se arata intr-un comunicat al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, remis,…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan-Radu Oprea, a declarat vineri, la Targu Mures, in cadrul unei intalniri cu beneficiari ai Start Up Nation, ca acest program reprezinta ideea de renastere a spiritului antreprenorial in Romania. "Start Up Nation este incontestabil vedeta…

- Compania turceasca Dogu Pres va construi la Iasi o fabrica de componente auto, un proiect de tip greenfield, cu o investitie de 10 milioane de euro, potrivit unui comunicat al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat Noua unitate va produce subcomponente ce se integrează…

- „Oportunitați de finanțare 2018” oferite antreprenorilor și potențialilor antreprenori de catre Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. La eveniment va participa Ștefan Radu Oprea – ninistru pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, alaturi de reprezentanți ai AJOFM…

- Peste 20 de companii importante din Japonia vor participa la misiunea economica de la Bucuresti, programata in luna noiembrie a acestui an, principalele zone de interes pentru investitorii japonezi fiind tehnologia informatiei, proiecte de tip smart-city, dar si magistrala M6 a metroului bucurestean.…