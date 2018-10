Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan Radu Oprea, va propune Ministerului de Finante si Guvernului reducerea TVA pentru mestesugarii si artizanii care ajuta la pastrarea traditiei autentice. El a participat, vineri dimineata, la deschiderea Targului National de Mestesugari…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, aflata in vizita la Bruxelles, s-a intalnit marti cu liderul Grupului Partidului Popular European, Manfred Weber, ocazie cu care a avut loc "un schimb deschis de opinii" cu privire la situatia din Romania. Potrivit unui comunicat al Guvernului transmis AGERPRES,…

- Ministrul finantelor, Eugen Teodorovici, a spus, marti, ca o posibila intalnire in cursul acestei zile intre Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, si premierul Viorica Dancila este importanta, in contexul in care aseara cei doi au ratat intalnirea de la Aeroportul Baneasa. „Este foarte…

- Nimeni nu va avea de suferit si nu va primi mai putin pe zona de asistenta medicala, in conditiile in care romanii ar trebui sa primeasca din partea Guvernului cele mai bune optiuni in orice domeniu, inclusiv in domeniul sanatatii, a afirmat, luni, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. El a raspuns,…

- Vizita la București a primului ministru olandez, Mark Rutte Prim-ministrul olandez, Mark Rutte. Foto: captura video. Vizita de lucru pe care prim-ministrul olandez Mark Rutte o face astazi în Bucuresti are loc în perspectiva asumarii de catre tara noastra a presedintiei Consiliului…

- Prim ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut astazi o intrevedere cu ministrii afacerilor externe din Republica Polona, Jacek Czaputowicz, Republica Turcia, Mevluuml;t Ccedil;avuso lu cu ocazia participarii acestora la consultarile trilaterale Polonia Romania Turcia, care au avut loc in cursul zilei…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA), Stefan-Radu Oprea, a declarat vineri, la Targu Mures, in cadrul unei intalniri cu beneficiari ai programelor de finantare ale ministerului, ca are plangeri de la solicitantii de credite cum ca ar fi priviti in Romania ca potentiali…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, marti, la Bruxelles, la reuniunea Biroului Comitetului European al Regiunilor, unde a subliniat ca Romania va gazdui Summitul European al Regiunilor si Oraselor, in perioada exercitarii presedintiei la Consiliul Uniunii Europene,…