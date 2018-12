Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Internazionale Milano a invins echipa Lazio Roma, scor 3-0, luni, in deplasare, in ultimul meci al etapei a zecea din campionatul Italiei, informeaza News.ro.Golurile au fost marcate de Icardi (28 si 70) si Brozovici (41). Stefan Radu a fost titular, a jucat pana in minutul…

- Ionuț Radu a fost învins de Cristiano Ronaldo la o faza din minutul 18, la care portughezul a profitat de mai multe devieri și a trimis mingea în poarta din interiorul careului de șase metri. Pentru Genoa a egalat Daniel Bessa, în minutul 67."Sincer sa spun, a fost…

- Lovitura de teatru la Genoa, formație din Serie A la care este legitimat Ionuț Andrei Radu, portarul naționalei de tineret a Romaniei. Președintele Enrico Preziosi l-a dat afata pe antrenorul Davide Ballardini și l-a readus la gruparea ”grifonilor” croatul Ivan Juric, dat afara dupa ce a pierdut derby-ul…

- Formatia Juventus Torino a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Udinese, intr-un meci din etapa a opta a campionatului Italiei, scrie news.ro.Golurile au fost marcate de Bentancur ’33 si Cristiano Ronaldo ’37. Tot sambata, Cagliari s-a impus cu 2-0 in fata echipei…

- Ionut Radu (21 de ani) a debutat miercuri pentru Genoa, in victoria echipei sale din Serie A, impotriva celor de la Chievo, ultima clasata din campionatul Italiei. Internationalul U21 a ”scapat” fara gol primit, meciul terminandu-se cu victoria ”Grifonilor”, scor 2-0.

- Formatia Lazio Roma a invins, miercuri, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Udinese, intr-un meci din etapa a sasea a campionatului Italiei.Golurile invingatorilor au fost marcate de Acerbi ’61 si Correa ’66. Pentru Udinese a inscris Nuytinck, in minutul 80. Partidele AS Roma…

- Gilardino a jucat ultima data la Spezia, in Serie B, pana in vara. El era dorit in acest sezon de Piacenza, echipa care l-a lansat in Serie A, dar care evolueaza acum in Serie C, insa jucatorul a ales retragerea. Gilardino a marcat in cariera lui 273 de goluri, pentru echipe ca Verona, Parma, Fiorentina,…

- Atacantul Alberto Gilardino, campion mondial cu nationala Italiei in 2006, a decis sa se retraga din cariera sportiva la varsta de 36 de ani, informeaza gazzetta.it, citata de lequipe.fr.Gilardino a jucat ultima data la Spezia, in Serie B, pana in vara. El era dorit in acest sezon de Piacenza,…