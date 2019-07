Drum expres Pitești-Craiova. Vasilescu, date de necrezut: Înnebunim în România

„Când am ajuns în 2017 am văzut că nu era făcut nici măcar proiectul pentru autostrada Pitești-Craiova și abia din 2017 noi am demarat toate procedurile de licitație. Am avut surpriza ca din patru tronsoane care au fost licitate două instanța… [citeste mai departe]