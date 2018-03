Stiri pe aceeasi tema

- Niciun sector de drum national sau autostrada nu era inchis sambata dimineata din cauza conditiilor meteorologice din ultima perioada, potrivit unui comunicat al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

- Cinci drumuri nationale erau inchise traficului vineri la ora 18:00 iar pe alte sapte se circula cu restrictii de tonaj, potrivit unui comunicat al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca joi si vineri este posibil ca serviciul de emitere a rovinietei si pentru tariful de trecere a podului Fetesti-Cernavoda sa functioneze cu dificultate din cauza unor lucrari la sistemul informatic, scrie NEWS.RO.Citeste…

- Circulatia rutiera pe Autostrada A2, oprita duminica dupa-amiaza intre Bucuresti si Fetesti din cauza fenomenului meteo de ploaie inghetata, a fost redeschisa de la ora 23.00, potrivit news.ro.Conform Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), incepand cu ora 23.00…

- Rezoluția Ministerului de Finanțe este ferma: ”Pentru proiectul de investiții publice autostrada Sibiu Pitești nu au fost indeplinite cerințele prevazute pentru criteriul 2.3 – Impactul de mediu al proiectului corespunde legislației in vigoare”, se arata in raspunsul Ministerului de Finanțe in noiembrie.…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a trimis, joi, spre validare la Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) documentatia pentru licitarea sectiunii 4 a Autostrazii Pitesti – Sibiu, a declarat Alin Serbanescu, purtatorul de cuvant al CNAIR. Acesta este primul…

- Fostul director al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga, a fost numit, joi, membru in Consiliul de Administratie al CNAIR. Asociatia Pro Infrastructura spune ca perioada in care Narcis Neaga a condus CNAIR a fost "cea mai nociva pentru dezvoltarea infrastructurii…

- Autostrada Soarelui si mai multe sectoare de drum national sunt in continuare inchise, marti dupa-amiaza, pe alte sosele fiind instituite restrictii de tonaj, au anuntat reprezentantii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Intre orele )5.00 si 13.00, s-a actionat cu…

- Potrivit unui comunicat al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), autostrazile A2 Bucuresti – Constanta si A4 Ovidiu – Agigea sunt inchise marti dimineata, la fel ca si alte 25 de drumuri nationale, in timp ce pe trei drumuri nationale se circula restrictionat. Astfel,…

- Asocierea Sinohydro Corporation Limited - Nord Vest Infrastructura si Servicii SRL a castigat contractul in valoare de peste 233 milioane de lei, fara TVA, pentru modernizarea sectorului DN2 - A2 al Centurii Municipiului Bucuresti, se arata intr-un comunicat al Companiei Nationale de Administrare a…

- Nu sunt sectoare de drum national sau de autostrazi inchise circulatiei din cauza conditiilor meteorologice, luni dimineata, dar se circula in conditii de iarna, potrivit unui comunicat al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

- Inspectia in vederea receptiei pe lotul 4 al autostrazii Sebes - Turda ar putea fi facuta abia in martie, pentru ca acolo nu s-au terminat lucrarile, insa, chiar daca acest tronson va fi receptionat, nu se va putea deschide circulatia in zona pana cand nu va fi finalizat si lotul 3, pentru ca lotul…

- Deputatul ALDE de Suceava, Alexandru Baisanu, considera ca dezvoltarea infrastructurii in Romania nu va fi posibila fara eradicarea lipsei de profesionalism din cadrul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Alexandru Baisanu a facut aceasta afirmatie in cadrul sedintei de ...

- Drumarii au actionat cu peste 1.500 de utilaje si au raspandit peste 5.300 de tone de material antiderapant, la nivel national, in perioada 10-12 februarie 2018, se arata intr-un comunicat al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) remis luni AGERPRES. "Facem…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania (CNAIR) vrea eliminarea punctelor periculoase de pe drumurile din Romania prin implementarea unor masuri specifice de crestere a gradului de siguranta rutiera prin semnalizare orizontala si verticala, reamenajari de intersectii…

- Circulatia pe majoritatea drumurilor nationale si a autostrazilor din Romania are loc in conditii de iarna, drumarii actionand in ultimele ore, la nivel national, cu 773 de autoutilaje, pentru a asigura desfasurarea traficului rutier in conditii de siguranta. De asemenea, acestia au raspandit…

- Guvernul Grindeanu -Tudose – Dragnea, mai prost din ultimul deceniu pentru infrastructura rutiera Toti se intreaba de ce nu avem autostrazi si sosele modernizate, dar raspunsul este simplu pentru cine se uita pe alocarile bugetare: in 2017 au mers pentru investitii in infrastruc­tura rutiera doar 1,6…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca, luni, in intervalul 5.30 – 13.00 s-a intervenit cu 1.177 de autoutilaje si s-au raspandit 5.881 tone material antiderapant. La aceasta ora se circula in conditii de iarna pe majoritatea drumurilor nationale si autostrazilor…

- Lucratorii de la intretinerea autostrazilor si drumurilor nationale au actionat, in ultimele 12 ore, cu 894 de autoutilaje si peste 5.236 tone de material antiderapant, pe reteaua de autostrazi si drumuri nationale din Romania, a anuntat duminica Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…

- La aceasta ora nu este niciun sector de drum național sau autostrada inchis ori cu circulația ingreunata din cauza fenomenelor meteorologice din Romania, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) intr-un comunicat. Potrivit sursei citate, toate Direcțiile Regionale…

- Circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule se inchide pe DN 22, intre Tulcea si Isaccea, din cauza viscolului puternic si a lipsei de vizibilitate in trafic, potrivit Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "Azi, 18.01.2018, incepand cu ora…

- Comisia constituita in cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere pentru a inspecta, in vederea recepționarii, lucrarile efectuate de antreprenor la construcția lotului 4 al autostrazii Sebeș – Turda, a constatat o serie de neconformitați ceea ce a dus la suspendarea procesului…

- Șoferii care circula cu mașina pe drumurile din Romania fara a deține o vinieta valabila pot fi surprinși de una din cele peste 70 de camere utilizate de catre Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și amplasate pe mai multe drumuri naționale. CNAIR verifica respectarea…

- Conducatorii auto care circula cu mașina pe drumurile din Romania fara a deține o vinieta valabila pot fi surprinși de una din cele peste 70 de camere utilizate de catre Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și amplasate pe mai multe drumuri naționale. Prezentam lista…

- Rovinieta pentru camioane și dube s-a scumpit. Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat ca majoreaza tarifele pentru rovinieta. In unele cazuri, prețul rovinieteri crește de pana la trei ori, in timp ce tarifele pentru anumite categorii de vehicule, printre care și autoturisme,…

- Consiliul de Administratie al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a prelungit mandatul directorului general interimar, Stefan Ionita, au declarat, pentru AGERPRES, surse oficiale.

- Premierul Mihai Tudose a trimis joi Corpul de Control la Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Corpul de control va face verificari cu o zi înainte de data stabilita pentru prelungirea mandatului actualului director general al…

- O portiune de 12 kilometri din autostrada Sebes-Turda trebuia deschisa ieri, insa inspectorii Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) au constatat ca lucrarile nu sunt conforme și au luat decizia amanarii, din nou, a deschiderii. Lotul 3 are o lungime de 12,5 kilometri…

- CNAIR a amanat receptia lotului 3 al Autostrazii Sebes-Turda, care are 12,5 kilometri si se intinde de la Aiud la Decea, o noua inspectie urmand sa fie facuta peste 90 de zile, timp in care constructorul trebuie sa remedieze problemele legate de aderenta, planeitate si grosime a asfaltului, scrie Mediafax.…

- Receptia lotului 3 al autostrazii Sebes - Turda a fost amanata pentru 90 de zile, din cauza unor neconformitati constate de o comisie a Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR),...

- "Din punctul nostru de vedere, inca o amanare a deschiderii acestui lot de autostrada din motive discutabile este atat o crima la adresa soferilor care se deplaseaza pe drumul national paralel si pe care au loc accidente frecvente, cat si o bataie de joc fata de banul public, existand un risc ridicat…

- Lotul 3 al Autostrazii Sebes – Turda, tronson de aproximativ 12 kilometri care leaga municipiul Aiud si Decea, va fi deschis cel mai probabil pana in martie dupa ce o comisie de inspectie a Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere a descoperit anumite neconformitati si ca nu sunt…

- In dimineata zilei de 9 ianuarie, mai multi angajati ai Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) au fost surprinsi folosind o masina de serviciu in interes personal, pentru a cara usi, dupa ce cu o zi inainte au fost vazuti carand moloz.

- Pe lotul 3 al Autostrazii Sebes-Turda, intre Aiud si Decea, s-ar putea circula incepand cu luna martie, in prezent nefiind intrunite elementele pentru siguranta rutiera, a declarat, marti, in judetul Alba, purtatorul de cuvant al al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR),…

- In perioada 2000-2015, Compania de Drumuri a platit pentru 126 de Studii de Fezabilitate, dintre care a folosit 49. Conform oficialilor Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), din studiile facute pentru autostrazi, patru sunt neutilizate. Acestia au precizat ca pentru…

- Sindicatul ”Elie Radu” din cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infastructurii Rutiere din Romania (CNAIR) a trimis la jumatatea lunii trecute o adresa conducerii companiei privind o așa zisa ”incalcare a prevederilor legale referitoare la supravegherea video a salariaților CNAIR”. Despre…

- 2017, anul relansarii proiectelor de autostrazi: Doar 15 km au fost gata Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a relansat constructia la cateva sute de kilometri de autostrada, dar a receptionat doar 15,4 kilometri noi, pentru punerea in circulatie, lungimea totala…

- Stefan Ionita, Directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a afirmat ca anul acesta au fost efectiv construiti alti 53,58 kilometri de autostrada, exceptand cei 15,4 kilometri pe lotul 2 al autostrazii Lugoj-Deva, dati in circulatie, si cei 8,7 kilometri…

- Potrivit unui comunicat de presa al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, pentru anul 2018 nivelul tarifelor de trecere a Podului Giurgiu-Ruse, exprimat in euro ramane neschimbat, iar nivelul tarifelor exprimat in lei și USD este actualizat la cursul de 4,5993 lei și 1,1806…

- Dupa ce ieri au circulat informatii in presa legate de o crestere a taxei de pod la Giurgiu, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a venit miercuri cu precizari. Astfel, CNAIR transmite intr-un comunicat remis Ziare.com ca tarifele exprimate in euro pentru utilizarea…