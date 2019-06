Stiri pe aceeasi tema

- La aceasta editie vor participa 11 fanfare din judetele: Bistrita-Nasaud, Suceava, Vaslui, Iasi, precum si din Republica Moldova si regiunea Cernauti –Ucraina. Pe durata a trei zile, vor evolua in festival: Fanfara Militara de la Brigada 15 Mecanizata „Podu Inalt" din Iasi, Fanfara „Fratii Lucan" din…

- In perioada 28-30 iunie, in Parcul Copou, se va desfașura Festivalul de fanfare, ediția I, Iași – 2019. Evenimentul este organizat de Consiliul Judetean Iasi, prin Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Iasi. La aceasta ediție vor participa 11 fanfare din județele: Bistrița-Nasaud,…

- Asociația Radacinilor Strabune in parteneriat cu Instituția Prefectului – Județul Maramureș, Consiliul Județean Maramureș, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Primaria Municipiului Sighetu Marmației, Muzeul Județean de Etnografie și Arta Populara, Muzeul…

- Asociația Radacinilor Strabune in parteneriat cu Instituția Prefectului – Județul Maramureș, Consiliul Județean Maramureș, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Primaria Municipiului Sighetu Marmației, Muzeul Județean de Etnografie și Arta Populara, Muzeul…

- Ansamblul folcloric ”Meseșul” al Centrului de Cultura și Arta al Județului Salaj a fost invitat sa participe sambata, 18 mai, la festivalul folcloric ”Flori din Maramureș”, parte a suitei de evenimente reunite sub genericul ”Zilele Maramureșului”. Ansamblul ”Meseșul” va susține un spectacol la Muzeul…

- Muzeul Judetean „Stefan cel Mare” Vaslui, in parteneriat cu Consiliul Judetean Vaslui si Primaria Municipiului Vaslui, invita si in acest an publicul la o serie de activitati cultural-artistice, in cadrul evenimentului „Noaptea Muzeelor”. Activitatile vor avea loc in zilele de 18 si 19 mai 2019. Programul…

- Ateneul Național din Iași, in an aniversar, 100 de ani de la inființarea Societații Ateneului și 99 de ani de la inaugurare, a pornit unul dintre cele mai ample și de impact proiecte cultural-artistice realizate pana in prezent, intitulat Turneul Național „Unire prin Cultura”. Aceasta inițiativa continua…

- Brigada 15 Mecanizata ,,Podu Inalt” se alatura și in acest an proiectului ,,Armata – O Școala Altfel”, desfașurat de Ministerul Apararii Naționale in parteneriat cu Ministerul Educației Naționale. In acest context, in aceasta saptamana, așteptam in vizita peste 1000 de elevi, atat din municipiul Iași,…