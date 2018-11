Stiri pe aceeasi tema

- Ștefan Banica a trecut prin toate starile posibile in prima seara de bootcamp. A fost nevoit sa ramana cu patru dintre cele zece voci memorabile. Malina Ciarnau, Doinița Ionița, Francesca Hojda și Ioana Bulgaru sunt cele patru grații care merg mai departe

- Mihai Bendeac a fost copleșit de trairi in primul sau Bootcamp, in calitate de prezentator ”X Factor”. Vazand cum jurații trebuie sa aleaga doar patru concurenți din grupele de cate zece tineri cantareți, actorul a marturisit ca nu ii va mai invidia niciodata pe aceștia. „Urmeaza partea cea mai grea…

- Moment dificil in echipa lui Ștefan Banica, vineri, de la ora 20.00, la Antena 1, in prima seara de Bootcamp din acest sezon! Fosta caștigatoare ”Next Star” Isabela Pamparau primește vești dureroase de acasa, in timp ce ea urca pe scena. La cațiva ani dupa ce a caștigat marele premiu in sezonul 4 “Next…

- Dansul a fost laitmotivul ultimei ediții de audiții din acest sezon ”X Factor”, iar de vinerea viitoare, Delia, Ștefan Banica, Carla’s Dreams și Horia Brenciu iși vor prezenta echipele alaturi de care intra in Bootcamp-ul celui de-al optulea sezon ”X Factor”.

- Cea de-a treia editie X Factor a adus pe scena auditiilor momente muzicale spectaculoase, voci care au incantat auzul juratilor, dar si multa energie si schimb de replici haioase. Mai in verva ca niciodata, juratii Delia, Carla’s Dreams, Horia Brenciu si Stefan Banica s-au tachinat, au glumit cu concurentii…

- Maria MiNa (17 ani), eleva in clasa a XII-a la Colegiul National ”Vasile Alecsandri” din Galati, a scris versuri de cand era mic copil, iar acum doi ani a publicat primul sau album de poezii. Ilustratia cartii este semnata tot de Maria, care este si un grafician si pictor extrem de talentat.