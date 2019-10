Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Mihai Chirica a declarat, vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca editia de anul acesta a Sarbatorilor Iasiului se vor desfasura sub semnul solidaritatii, in conditiile marcarii celor 30 de ani care au trecut de la Revolutia Romana din Decembrie 1989 si a necesitatii redesteptarii…

- Editia a XXVIII-a Sarbatorilor Iasului aduce o serie de noutati fata de cele precedente. Prima schimbare ar fi de ordin financiar, bugetul alocat fiind de circa 910.000 de lei, usor mai mic decat cel din 2018, cand a fost cheltuita suma de 930.000 de lei. De precizat este faptul ca bugetul general al…

- Urmariti conferinta sustinuta de primarul Mihai Chirica. Edilul discuta pe marginea mai multor subiecte, cel mai important fiind organizarea Sarbatorilor Iasului. Daca, anul trecut, au fost sub semnul Centenarului, acum Sarbatorile Iasului se vor desfasura sub semnul solidaritatii, a spus primarul,…

- Targul de produse traditionale romanesti s-a deschis in parcarea de langa Casa Patrata. GALERIE FOTO Targul va fi deschis pana duminica, 6 octombrie. GALERIE FOTO Presedinte CJ promite ca targul va fi organizat in fiecare an, in aceasta perioada. Expozantii, veniti din toate judetele tarii, ofera preparate…

- Parcul din centrul municipiului Radauți a gazduit, zilele trecute, „Targul de toamna pentru copii" ediția a VI-a, acțiune care a atras aproape o mie de localnici, copii, parinți și radauțeni de toate varstele. Mai precis, in vecinatatea fantanii arteziene din centrul localitații ...

- Aici, vor fi amplasate casutele pentru participantii la targul traditional organizat in perioada Sarbatorilor Iasului. Implicit, va fi sistata si circulatia pe strada Ion C. Bratianu pana la intersectia cu str. Agatha Barsescu, in dreptul Teatrului National. De altfel, asa cum ma mai relatat, restrictia…

- In cursul zilei de duminica, voluntarii Asociației Salvatore, care au fost prezenți la Targul de Toamna organizat la Sf. Gheorghe, au daruit peste 250 de flori persoanelor in varsta care au avut drum prin centrul orașului, urandu-le un calduros „La mulți ani” , cu ocazia Zilei internaționale a persoanelor…

- Probleme grave la Bazinul Olimpic din Alba Iulia, unde exista infiltrații la nivelul pereților și apa se scurge in subsolul cladirii. Mai mult de atat, exista probleme cu instalația de apa calda și afisajul electornic. Sigurul loc din oraș unde sportivii de performața dar și pasionații de inot iși pot…