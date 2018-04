Stefan Banica, internat la Floreasca

Stiri pe aceeasi tema

- „Este internat la domnul profesor Beuran (Mircea Beuran, n.r.) pe sectia de chirurgie si nu doreste sa fie furnizate niciun fel de informatii despre starea lui de sanatate", a spus Bogdan Oprita, purtatorul de cuvant al unitatii medicale, pentru News.ro. Nascut pe 18 octombrie 1967, Stefan Banica Jr.…

- La momentul respectiv, a ajuns la fata locului prima data un echipaj de Terapie Intensiva Mobila de la SMURD, care l-a intubat orotraheal pe barbat si a dispus ventilarea mecanica pana la Vladeni, unde s-a intalnit cu ambulanta si a fost predat medicilor, care l-au transferat la Iasi. Internat la Spitalul…

- Ziua de Florii ii amintește Andreei Marin de mama ei, care i s-a stins in brațe cand ea era copil și pe care o chema Violeta. Același nume i-a fost pus și ei la botez, apoi vedeta a ales sa-l dea mai departe fetiței sale cu juratul de la “ X Factor ” Ștefan Banica, Ana Violeta, care acum are 10 ani.…

- La o zi dupa ce ce imaginile din spitalul in care este internat fiul sau și revolta sa au devenit virale in mediul virtual, iar cazul a ajuns chiar in atenția lui Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatații, fotograful Cristian Șuțu s-a aratat impresionat de valul de solidaritate din partea romanilor…

- O femeie de 27 de ani, din București, a ajuns la Spitalul de Urgența Floreasca, pentru a unsprezecea oara, in tot atația ani. Tanara a incercat, constant, anual, sa iși ia viața, inca de la varsta de 16 ani.

- Raspunzand cererii unor nume cunoscute din sfera medicala, primaria condusa de Dan Tudorache anunta ca va construi din bugetul local al sectorului 1 un amfiteatru nou in cadrul Spitalului Clinic de Urgenta Floreasca, spatiu ce va fi destinat studentilor si tinerilor rezidenti care se instruiesc in unitatea…

- Toate bolile iși gasesc resursele in alimentație și in toxicitatea alimentara. Medicul Radu Țincu, de la Spitalul de Urgența Floreasca, a explicat la interviurile Libertatea Live ce riscam daca mancam alimente procesate, care conțin toxice in cantitate mare și sunt pastrate in recipiente de plastic.…

- Problemele se țin lanț de Anamaria Prodan (45 de ani), care nu trece prin cea mai buna perioada in plan personal. Mama acesteia a fost internata de urgența in acest week-end, astazi fiind randul Anei sa se confrunte cu probleme de sanatate. Agentul a acuzat amețeli și dureri puternice de cap, fiind…

- Judecatoarea Gabriela Iordache (45 de ani), fost presedinte al Judecatoriei Pitesti, este in stare grava dupa ce a incercat sa se sinucida duminica dimineata. Gabriela Iordache a luat o doza mare de medicamente, dupa care a incercat sa isi provoace leziuni grave. Femeia este in stare grava si este transportata…

- Inca un copil cu gripa a fost internat la Timișoara. Copilul a fost adus de la Reșița, iar medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” l-au internat pe secția de Terapie Intensiva.

- Circa 1.500 de interventii de chirur­gie cardiovasculara se efectueaza anual in spitalul clinic de urgenta „Prof. dr. Agrippa Ionescu“, unitatea spitali­ceasca administrata de SRI (Serviciul Roman de Informatii), unul din centrele specializate si in chirurgie cardiaca. „Datorita faptului…

- In ziua in care multi foarte multi oameni sarbatoresc ziua mamei, Ștefan Banica a acordat un interviu pentru emisiunea Rai da Buni de la Antena Stars. In cadrul acestuia, el a vorbit atat despre relatia cu mama sa, cat si despre cum sunt compuse piesele lui.

- Viorica de la Clejani a slabit mult, iar acum a facut anunțul, in direct la Antena Stars. Artista a marturisit ca este operata toata, acesta fiind motivul pentru care arata acum așa. In cadrul aceleiași emisiuni, interpreta a spus ca fiica ei Margherita are un iubit, pe care insa vrea sa il țina departe…

- Momente dramatice intr-o unitate medicala din sectorul 4 al Bucurestilor. Un doctor in varsta de doar 38 de ani a pierit, in cursul noptii de luni spre marti. S-a intamplat la Spitalul “Sf. Ioan”, unde, conform Antena3, victima era de garda. In zadar au incercat colegii sa il ajute sa isi revina, nu…

- Vești triste pentru rudele, prietenii și fanii actorului de comedie Jan Paler. Acesta a fost internat de urgenta de medicii din Ploiești, dupa ce acesta a ajuns la spitalul de acolo. Unii dintre apropiați au facut dezvaluiri despre starea de sanatate a artistului sub protecția anonimatului. Jean Paler…

- Jean Paler a fost internat de urgenta in spitalul din Ploiesti, la sectia Cardiologie, scrie spynews.ro. Acesta a luat un tratament pentru diabet si mai multe organe i-au fost afectate. Artistul va sta spitalizat timp de o saptamana. Citeste si Jean Paler trece prin momente grele Jean…

- Un cunoscut cardiolog de la Spitalul de Urgenta Floreasca din Capitala a fost agresat, ieri-dimineata, de un taximetrist cu care a plecat spre casa. Șoferul de taxi a devenit agresiv cu clientul sau, dupa ce...

- Un jandarm de la Gruparea Mobila Brasov a fost internat la Spitalul de Psihiatrie din municipiu, dupa ce a atacat o echipa de politisti cu un spray. Barbatul, in varsta de 43 de ani, a manifestat un comportament extrem de bizar si agitat, in noaptea de luni spre marti, iar sotia acestuia a sunat la…

- Interpretul Melovin va reprezenta Ucraina la Eurovision 2018. Ieri a avut loc și finala naționala din Ucraina. Cantarețul ucrainean imbina stilurile pop, electro, soul, folk și altele, scrie unian.net. In 2016, acesta a caștigat concursul muzical X-Factor 6.

- Pacientul considera ca operatia a fost efectuata gresit intrucat diagnosticul sau in momentul internarii a fost de cancer de rect mijlociu, iar, in cursul interventiei, medicul a taiat si a trimis catre laborator o bucata de colon sanatos. „Am continuat demersurile pentru ca ne dorim sa se faca dreptate.…

- Un elev, de 15 ani, de la Liceul "Emil Racovita" din Galati se afla, vineri, in stare grava, la Spitalul de Copii din localitate, cu arsuri pe 25% din corp, dupa ce a facut un experiment, inspirat, cel mai probabil, de pe internet.Adolescentul se afla in camera de camin din cadrul Colegiului "Costache…

- Apar detalii noi in cazul crimei care a socat doua tari. Verisoara ei a declarat pentru Antena Stars ca Anastasia a fost batuta de mai multe ori de Alexei Mitachi, sotul sau, lovind-o inclusiv cu o saptamana inainte sa se casatoreasca, scrie antena3.ro „Ea a aflat ca el a stat…

- A murit primul pacient care suferea de gripa in județul Timiș. Este vorba despre barbatul de 58 de ani internat la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara, al carui deces a fost cauzat de complicațiile date de gripa.

- Probleme grave pentru un fost baron PSD! Nicolae Mischie, in varsta de 72 de ani, fostul presedinte al Consiliului Judetean Gorj si al PSD Gorj, se afla internat in stare grava in Spitalul "Elias“ din Bucuresti.Potrivit unor apropiati ai familiei, Nicolae Mischie a fost plecat in Germania…

- Gripa face victime și in județul Ialomița. O batrana de 71 de ani a murit dupa ce a fost diagnosticata cu gripa. Direcția de Sanatate Publica Ialomița susține faptul ca batrana a fost diagnosticata la inceputul lunii februarie 2018, cand a fost transferata la Spitalul de Urgența Floreasca din București,…

- Un banatean este internat in stare critica la la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ”Victor Babeș” din Timișoara. The post Banatean internat in stare critica la Infectioase. Medicii se zbat sa-l tina in viata appeared first on Renasterea banateana .

- Sorina Pintea a mers, vineri dimineata, la spitalul aflat pe Calea Grivitei, unitate despre care se aflase, recent, ca nu ar mai avea bani de salarii si a stat de vorba cu cadrele medicale. Ministrul a dat asigurari ca aceste aspecte financiare isi vor gasi rezolvare. “Problemele celelalte, legate de…

- La o intalnire informala organizata ieri, la Ministerul Sanatații, de ministrul Sorina Pintea, președintelui filialei Constanța a Confederației Sindicale Meridian i s-a facut, brusc, rau. Valentin Craciun, care are afecțiuni cardiace diagnosticate, s-a prabușit și a intrat in stop cardio-respirator.…

- Delia a facut declarații despre dorințele pe care și le punea, de ziua ei, in copilarie, atunci cand sufla in lumanarile de pe tort. Un interviu, inedit, acordat la Antena Stars, scoate la iveala omul implinit, care se bucura de viața și de echilibru pe plan personal, dar și profesional.

- Primarul Capitalei si-a inceput ziua de miercuri cu o oprire – neanuntata, din cate a precizat Gabriela Firea insasi – la Spitalul Clinic de Chirurgie oro-maxilo-faciala “Dan Theodorescu”. Firea a si explicat, pe o retea de socializare, de ce anume a ales sa faca acest drum la unitatea medicala de pe…

- Cantarețul de muzica de petrecere Nelu Ploieșteanu a vorbit despre dependența sa de jocuri de noroc. Acesta a marturisit care a fost cea mai mare pierdere in bani pe care a avut-o, dar și care a fost cel mai mare caștig. Nelu Ploieșteanu, care a fost implicat intr-u scandal imens cu partenera lui de…

- Sentinta definitiva in dosarul "Meningita", in care cea mai mare unitate spitaliceaca din Salaj a fost trimisa in judecata pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce patru femei s-au imbolnavit de meningita in urma unor interventii chirurgicale suferite in mai 2012.

- Un bacauan care a incercat sa se sinucida a fost internat in stare grava la Spitalul de Neurochirurgie. Barbatul in varsta de 48 de ani a ajuns marti seara in Unitatea de Primire Urgente de la Spitalul „Sfantul Spiridon" cu o plaga impuscata submandibular. „In urma investigatiilor, pacientul a fost…

- Femeia injunghiata intr-o gradinița a murit la spital. Atacul a avut loc in sediul gradiniței particulare din sectorul 2, pe strada Agricultori nr. 54 A, din București, in zona Vatra Luminoasa, chiar in biroul ei. Din primele cercetari, a reieșit faptul ca unitatea educaționala nu avea autorizație de…

- Seful statului a transmis cat se poate de clar ca nu e preocupat de vreo eventuala suspendare. La fel cum nu s-a temut de asa ceva nici in momentul in care a dat unda verde desemnarii lui Dancila ca viitor sef al Guvernului. “Am cantarit toate argumentele si am ajuns la concluzia ca asta este varianta…

- Starea de provizorat a actualei clinici de chirurgie plastica a inceput in decembrie 2014 si se mentine si astazi din cauza ca Spitalul „Sfantul Spiridon" nu a primit cele 15 milioane de lei pe care le-a estimat pentru dotarea spatiului cu tehnica medicala. „Lucrarile pentru noua clinica de chirurgie…

- care a murit in data de 4 ianuarie a.c., in Spitalul de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou" de la Suceava, a anuntat, ieri, rezultatul verificarilor. Comisia de ancheta a fost formata din medicii-sefi ai sectiilor care au avut legatura cu cazul: doctorii Valeriu Gavrilovici - Chirurgie, ...

- Dupa o ancheta de sapte ani, care a inclus mai multe expertize de specialitate, cu medici de renume care si-au asumat pareri avizate, concluzia procurorilor a fost ca medicul trebuie trimis in judecata. Pacientul a murit din cauza contaminarii plagii produse prin operatie, intra sau imediat postoperator,…

- Momente dificile pentru fostul ministru al Justitiei, actualmente seful comisiei speciale privind legile Justitiei. Florin Iordache a ajuns pe mana medicilor de la Spitalul de Urgenta Floreasca dupa ce s-a simtit rau. Din cate anunta televiziunile de stiri, se pare ca Florin Iordache ar fi suferit o…

- Deputatul PSD Florin Iordache se afla internat la Spitalul de Urgenta Floreasca, a afirmat, joi, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvânt al unitatii medicale, dr. Bogdan Oprita. AGERPRES/(AS - autor: Roberto Stan, editor: Florin Marin, editor online Ada Vîlceanu)

- Scenariul in care robotii opereaza oameni nu mai tine de domeniul viitorului. La Timisoara s-a realizat primul centru de chirurgie robotica pediatrica din Romania. Universitatea de Medicina si Farmacie "Victor Babes" din Timisoara a castigat un proiect in valoare de 3 milioane dolari prin care achizitioneaza…

- Delia bitcoin! Aceasta e porecla cantareței care tocmai și-a prelungit contractul cu un show de televizune. Blonda e innebunita dupa moneda digitala. Bitcoin a fost vedeta anului 2017, moneda digitala crescand ca Fat-Frumos din poveste, de la 1.000 $ pe unitate pana aproape de 20.000 $, pentru ca apoi…