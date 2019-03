Stiri pe aceeasi tema

- Ștefan Banica revine pe micul ecran, intr-un serial de televiziune, dupa o pauza de 14 ani. El va deține unul dintre rolurile principale din “Liber ca pasarea cerului”, o savuroasa comedie de situații care va incepe, in curand, la Antena 1.

- Oana Moșneagu este noua actrița pe care telespectatorii o vor putea urmari, incepand din aceasta saptamana, in serialul “Fructul oprit”. Absolventa UNATC, tanara o va interpreta pe Bihter in serialul de la Antena 1, o femeie seducatoare, care este dispusa sa faca orice pentru a-și atinge scopul propus....

- Oana Moșneagu este noua actrița pe care telespectatorii o vor putea urmari, incepand din aceasta saptamana, in serialul “Fructul oprit”. Absolventa UNATC, tanara o va interpreta pe Bihter in serialul de la Antena 1, o femeie seducatoare, care este dispusa sa faca orice pentru a-și atinge scopul propus.

- Sezon 2 „Fructul oprit” continua in aceasta seara, de la 20.00, la Antena 1, cu un episod tulburator, cu o incarcatura emoționala extraordinara și cu alegeri care vor schimba destine. Serialul aduce in atenția publicului o problema extrem de importanta, o situație de viața și de moarte.

- Serialul “Fructul oprit”aduce in fața publicului, in aceasta seara, de la 20.00, la Antena 1, confruntari importante și noi dezvaluiri cutremuratoare ce vor zgudui liniștea protagoniștilor și a...

- Nu mai e mult pana sa intre pe micul ecran serialul "Vlad", pregatit inca de anul trecut de PRO TV, iar Andrei Aradits, interpretul rolului principal, abia așteapta sa se vada și sa vada daca va avea succes. Cu filmarile la primul sezon incheiate, iși permite acum sa ia o pauza, una binevenita, pentru…

- Serialul „Fructul oprit” revine, diseara, de la ora 20.00, la Antena 1, cu primul episod din acest an al producției. Dupa o pauza de sarbatori, sezonul 2 continua cu schimbari majore in viața protagoniștilor și a apropiaților lor, dar și cu dezvaluiri care vor da peste cap universul tuturor. Drama,…

- Juratul ”X Factor” Ștefan Banica face eforturi pentru ca in fiecare an, in Ajunul Craciunului, sa fie acasa de cei dragi, iar anul acesta, dupa finala ”X Factor”, de duminica, de la ora 20.00, la Antena 1, intenționeaza sa pastreze tradiția.