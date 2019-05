Stiri pe aceeasi tema

- Avocata Ingrid Mocanu a reacționat dur dupa dezvaluirile fostului ministru al Justiției, Tudorel Toader, care a susținut ca proiectul de OUG pentru amnistie mascata nu a fost elaborat la Ministerul Justiției, ci „in alte centre de reflecție”, iar programul de guvernare și dorința introducerii unor…

- Razvan Ciobanu, care a murit intr-un accident rutier in județul Constanța, se confrunta cu probleme financiare in ultima perioada. Creatorul de moda urma sa inchida atelierul de moda, care intrase in faliment, motiv pentru care nu mai avea bani de chirie. Dezvalurile au fost facute de Nasrin Ameri (foto),…

- Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan au vorbit despre viața lor la Dubai și despre cum funcționeaza lucrurile in casnicia lor. Cei doi formeaza unul dintre cele mai discrete cupluri și au o relație speciala. „Eu imi traiesc fiecare clipa din viata mea la maximum, ca si cum ar fi ultima. Aici suntem…

- Dupa o perioada in care nu a mai aparut Alexandra Stan a oferit un interviu in premiera in care a vorbit despre toate schimbarile din viata ei. In exclusivitate pentru Antena Stars, vedeta a dezvaluit care este viata ei de acum.

- Bucurie fara margini in viata Gabrielei Cristea. Frumoasa vedeta de la Antena Stars a fost astazi externata. Alaturi de Tavi Clonda si de micuta Iris, fericita mamica pleaca acasa, acolo unde o asteapta cealalta minune din viata ei, Victoria.

- Oana Lis și-a cunoscut soțul cand avea doar 18 ani, iar de atunci a ramas alaturi de acesta, indiferent de problemele cu care s-au confruntat. “Pentru mine, Viorel e jumatatea mea, barbatul care mi-a schimbat viata si fara de care nu ma vad traind”, a declarat Oana in urma cu ceva timp. "La…

- Bianca Dragușanu a negociat cu șefii Antenelor postul de prezentator al emisiunii ”Te iubesc de nu te vezi”, difuzata pe Antena Stars. Bianca Dragușanu nu s-a ințeles cu șefii Antenelor! In consecința, cea care o va inlocui pe Gabriela Cristea la carma emisiunii va fi… o alta Bianca. Este…

- In urma speculațiilor care s-au facut de-alungul timpului despre viața ei personala, Antonia a decis sa spuna lucrurilor pe nume. Artista s-a declarat revoltata dupa ce oamenii au acuzat-o ca nu vrea sa aiba grija de fetița ei, care in prezent locuiește in Italia cu fostul soț, Vicenzo Castellano. "Asa…