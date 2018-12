Stefan Banica a sustinut 5 concerte de Craciun

Stiri pe aceeasi tema

- Soprana britanica Sarah Brightman va concerta in Romania anul viitor, pe 21 octombrie, la Sala Palatului din Bucuresti, si pe 22 octombrie, la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, show-urile fiind incluse in turneul sau mondial "Hymn".

- Sarbatorile se apropie și puține zile ii mai despart pe cei mici de primul dar de Craciun – cel mai urmarit serial de desene animate rusesc, “Masha și Ursul”, reapare pe scenele din Romania intr-un spectacol live de Craciun ce va calatori, intre 9 – 14 decembrie 2018, in orașele Suceava (9 decembrie,…

- Andre Rieu va concerta la Cluj, pentru prima data de cand a susținut spectacole in Romania. Evenimentul va avea loc pe 5 aprilie 2019, la ora 20.00, pe BT Arena, iar biletele urmeaza sa fie puse in vanzare incepand de joi, cu prețuri pornind de la 200 de lei. Show-ul, care este inclus in turneul mondial…

- Fiul lui Stefan Banica a devenit actor la Teatrul de Comedie Fiul lui Stefan Banica are deja 16 ani si, dupa cateva roluri pe scenele unor teatre mai mici din Romania, si-a facut debutul intr-o piesa a Teatrului de Comedie din Bucuresti, acolo unde a jucat in ultimii ani si tatal lui. Fiul artistului…

- Operatorul low-cost Wizz Air a adus a șaptea aeronava Airbus A320 la baza din Cluj-Napoca și a lansat o noua ruta catre Lyon, Franța, a anunțat compania. Airbusul A320 recent alocat este cel de-al patrulea avion care urmează să fie adăugat bazelor Wizz Air din România în acest…

- Metrou nu va mai exista in viitorul apropiat doar in București, ci și in Cluj-Napoca. Primaria acestui oraș va face mai intai un studiu de prefezabilitate, dupa cum cere legea la proiectele ce necesita investiții de peste 75 milioane de euro.

- Stefan Banica jr. n. 18 octombrie 1967, Bucuresti este un actor, compozitor, interpret, regizor, producator si moderator TV roman. Avand o cariera de peste 30 de ani, este unul dintre cei mai complecsi si apreciati artisti din Romania.A sustinut mii de concerte, stabilind adevarate recorduri in Romania…