Steemit, reteaua de socializare care ameninta Reddit si Facebook si cu care poti castiga bani Daca te-ai saturat de clasicele retele de socializare, esti un entuziast al tehnologiei blockchain si ai vrea sa castigi bani din timpul petrecut online – sa recunoastem, este mult – vesti bune, exista o astfel de retea de socializare. Steemit a aparut in urma cu doi ani si a castigat rapid teren in randul utilizatorilor datorita tehnologiei care sta in spatele ei si a avantajului competitiv: plata in bani pentru continutul pe care il creezi. 0 0 0 0 0 0 Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol: wall-street.ro 0 0 0 0 0 0

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit cercetarii, copiii care au fost lasati sa descopere singuri cum se utilizeaza internetul au fost mai des victimele agresiunilor din mediul online decat cei ai caror parinti au fost alaturi de ei atunci cand au inceput sa foloseasca aceasta retea.''Peste 40% din totalul participantilor…

- In Dicționarul Explicativ al Limbii Romane, definiția socializarii suna așa: "proces de integrare sociala a unui individ intr-o colectivitate". Se pare ca rețelele de socializare chiar asta fac in Marea Britanie.

- Reteaua americana "trebuie sa inceteze sa urmareasca si sa inregistreze utilizarea internetului de catre persoane care navigheaza din Belgia, pana cand el se va conforma legislatiei belgiene privind viata privata", a decis tribunalul flamand de prima instanta de la Bruxelles, intr-un comunicat ce…

- Grupul american "trebuie sa inceteze sa urmareasca si sa inregistreze utilizarea internetului de catre persoane care navigheaza din Belgia, pana cand el se va conforma legislatiei belgiene privind viata privata", a decis tribunalul flamand de prima instanta de la Bruxelles, intr-un comunicat ce rezuma…

- CHIȘINAU, 13 feb — Sputnik. Momentul reținerii lui Mihail Saakașvili, fost președinte al Georgiei, fost guvernator al regiunii Odesa din Ucraina și lider al „Mișcarii forțelor noi", în restaurantul „Suluguni" din Kiev, a fost înregistrat de camerele de supraveghere.…

- Milioane de tineri au renunțat sa mai foloseasca rețeaua de socializare Facebook, conform unui nou raport. Doua milioane de oameni aflati sub vârsta de 25 de ani au încetat sa mai foloseasca platforma de socializare în acest an, potrivit firmei…

- Facebook a pierdut 2,8 milioane de utilizatori sub 25 de ani in SUA anul trecut, iar ”hemoragia” va continua și in acest an, potrivit companiei de cercetare eMarketer, scrie Recode . Conform estimarilor, Facebook va pierde in acest an alți 2,1 milioane de utilizatori. Facebook și-a pierdut aura de ”cool”…

- Celebrul actor Jim Carrey și-a inchis contul de Facebook și-a vandut acțiunile la aceasta companie in semn de revolta și protest dupa ce pe rețeaua de socializare au fost promovate știri...

- Facebook a anuntat lansarea Leadership Program, o initiativa globala prin care ofera finantari celor care construiesc comunitati pe reteaua de socializare. Prin acest proiect compania americana vrea sa ofere granturi de pana la 10 milioane de dolari catre administratorii acelor cominitati. Iata cateva…

- Povestea de dragoste dintre Facebook si presa se apropie de sfarsit, dupa ce compania a anuntat mai multe schimbari pentru fluxul de stiri, care vor reduce numarul de articole care ajung la utilizatorii retelei sale de socializare, scrie Go4it.

- Desi reprezinta cea mai apropiata functie de un „dislike”, optiune ceruta de multi ani de un numar mare de utilizatori, butonul prin care utilizatorii isi pot exprima dezaprobarea este valabil doar pentru comentarii, nu si pentru postarile normale. Plasat pe aceeasi linie cu „Like” si „Comment”,…

- Rețeaua de socializare Instagram vine cu una dintre cele mai dorit funcții, printr-o simpla actualizare.Astfel, platforma vine cu o funcție care le va permite utilizatorilor sa partajeze alte postari existente, ale altor persoane.Similara cu ”Share-ul” de pe Facebook,…

- Reteaua de restaurante KFC anunta deschiderea unei noi locatii in Bucuresti, a carei investitie se ridica la suma de 1 milion de euro. Astfel, lantul ajunge la 70 de unitati pe plan national, in Bucuresti noul restaurant fiind cu numarul 28. Abordat intr-o maniera mai putin conventionala, restaurantul…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan sustine ca daca primarul de Iasi Mihai Chirica va fi exclus din PSD, atunci partidul renunta definitiv la orice sansa de a mai castiga Primaria Iasi in 2020, precizand ca plecarea lui Chirica din partid deschide mai multe scenarii, toate defavorabile social-democratilor.Catalin…

- Feli Donose, mesaj cutremurator dupa moartea tatalui ei. Artista a fost absenta din mediul virtual in ultima perioada, iar in urma mesajelor primite, aceasta a anunțat pe Facebook, dispariția tatalui ei. Feli sufera cumplit dupa moartea tatalui ei , mai ales ca aceștia aveau o relație speciala. Interpreta…

- Doi batrani din Lugoj au lansat o campanie emotionanta pe pagina de socializare Facebook prin care cer ajutorul cetatenilor pentru a-si gasi fiul disparut de acasa in urma cu 19 ani. Cei doi pensionari au postat o fotografie cu ei tinand in mana un portret al fiului disparut, Gheorghe Vasile Laurentiu,…

- Intr-o decizie care va fi cu siguranta apreciata de utilizatorii care doresc sa asigure un flux constant de continut in paginile pe care le administreaza, Facebook a anuntat extinderea suportului pentru...

- Profitul consemnat de Facebook in ultimul trimestru din 2017 a crescut cu 20% comparativ cu perioada similara din 2016, ajungand la 4,26 miliarde de dolari. Totodata, veniturile au crescut cu 47%, la 13 miliarde de dolari. Compania a incheiat anul cu 25.105 de angajati si 1,4 miliarde de utilizatori…

- &"Ultimele statistici privind numarul conturilor de Facebook din Romania indica faptul ca în prezent exista peste 9 milioane de utilizatori, ceea ce evidentiaza importanta acestei retele de socializare în actul comunicarii la nivel

- Reteaua de socializare, criticata frecvent pentru felul in care foloseste datele utilizatorilor, a comunicat pentru AFP ca a pus la punct, la sediul sau social european de la Dublin, o echipa ampla, formata din experti, designeri si juristi, pentru a se pregati pentru intrarea in vigoare a acestei…

- Viorica Dancila a transmis primul mesaj pe Facebook de cand a fost desemnata premier. Ea a publicat pe rețeaua de socializare o fotografie cu un mesaj de Ziua Unirii Principatelor. „Unirea Tarii Romanesti cu Moldova, prin actiunea unor adevarati oameni de stat, e un moment cheie al istoriei noastre.…

- SCHIMBARI…Uniunea Europeana a emis noul regulament cu privire la protectia datelor, iar unul dintre puncte prevede ca minorii sub 16 sa nu aiba acces la retelele de socializare fara acordul parintilor. Acest lucru este aplicabil nu doar pentru Facebook, Twitter, printre altele, ci si pentru site-urile…

- Reteaua sociala Facebook a fost inaccesibila luni, in jurul orei 15.00, timp de cateva minute din cauza unor defectiuni tehnice. Mai multi utilizatori au raportat aceasta problema, pagina de start a site-ului afisand un mesaj de eroare. Nici aplicatiile de mobil nu au functionat.

- Un preot din Mures poate fi considerat un „Zuckerberg cu sutana” deoarece a dezvoltat din pasiune o retea sociala care ar putea rivaliza cu Facebook-ul. Denumita „tecunosc.ro”, reteaua de socializare a preotului Ionel Neculai Darjan are deja cateva mii de utilizatori si pare sa atraga tot mai multi…

- Reteaua de socializare Facebook a anuntat vineri ca va evalua si va clasifica mediile de comunicare, in functie de incredere acordata de proprii sai useri, relateaza EFE. In acest fel, informatiile cu cele mai multe aprecieri vor avea prioritate in fluxul stirilor alese de useri, o strategie prin care…

- Reteaua de socializare Facebook a anuntat vineri ca va evalua si va clasifica mediile de comunicare, in functie de incredere acordata de proprii sai useri, relateaza EFE. In acest fel, informatiile cu cele mai multe aprecieri vor avea prioritate in fluxul stirilor alese de useri, o strategie…

- Pagina de Facebook a președintelui Iohannis a primit o lovitura puternica dupa anunțul facut de șeful statului miercuri seara. Mii de fani și-au retras aprecierile iar cetațenii il avertizeaza pe Iohannis ca numirea unui nou premier din partea PSD il va costa voturi in momentul in care va candida pentru…

- Facebook anunta o modificare de paradigma a algoritmului care stabileste ce tipuri de postari sunt afisate cu prioritate utilizatorilor. Mark Zuckerberg spune, intr-o postare pe Facebook, ca reteaua sociala pe care o conduce va pune mai mult accent pe ceea ce numeste interactiunea sociala semnificativa,…

- Facebook anunta o serie de schimbari majore, facand postarile brandurilor, business-urilor si publicatiilor mult mai putin vizibile. In schimb, continutul care genereaza conversatii intre familie si prieteni va fi promovat pe reteaua de socializare, anunta Mark Zuckerberg pe pagina sa de Facebook. Drept…

- Aeroportul principal din Coreea de Nord are Wi-Fi de ceva timp, insa reteaua nu e tocmai cea la care ai vrea sa te conectezi. Coreea de Nord a luat o decizie destul de surprinzatoare, aceea de a lansa un serviciu de Wi-Fi in interiorul aeroportului principal al tarii. Astfel apare o schimbare…

- Oana Matache a nascut ieri, in a doua zi de Craciun, o fetita de nota 10. Astazi, Delia a postat pe pagina ei personala de Facebook prima poza cu micuta. Citeste si Sora Deliei Matache, Oana, a nascut. Ce nume va primi fetita FOTO "Doamneeeee!!!!Uite iubirea!", a scris Delia Matache…

- Fostul sef al BCCO Alba Iulia, Traian Berbeceanu, a criticat dur pe pagina sa de Facebook postarea social-democraților care incerca sa explice modificarile ce vor fi aduse Codului de procedura penala. Berbeceanu a realizat o analiza a argumentelor propuse de PSD și a lansat ironii la adresa faptului…

- Atat paginile, cat si utilizatorii individuali care folosesc asa-numitele momeli menite sa creasca implicarea publicului vor fi in curand dezavantajate de algoritmul pe baza caruia este stabilita ordinea postarilor in newsfeed. Vor fi afectate postari precum cele care cer like-uri, share-uri…

- Comunicarea virtuala a capatat in ultimul deceniu o importanta speciala in existenta umana. A inlesnit accesul la informatie, la cunoaștere, la intrepatrunderi ale unor domenii diferite de activitate, fiind un mijloc propice promovarii de orice fel in mediul online. Reteaua de socializare numita Facebook…

- Rețeaua de socializare Facebook va penaliza, începând din aceasta saptamâna, postarile în care li se cere utilizatorilor sa dea Like, Share sau sa comenteze.Postari de genul „Marcheaza un prieten caruia îi place sa...” sau „Daca va place…

- Zeci de conturi 'legate de Rusia' pe retelele de socializare online au desfasurat o campanie pentru 'amplificarea' impactului atentatelor comise in 2017 in Marea Britanie, releva un raport publicat luni de Institutul din Cardiff privind criminalitatea si securitatea, transmite AFP. ''In urma atentatelor…

- Guvernul a avizat pozitiv inițiativa privind modificarea Articolului 13 al Constituției prin care limba româna sa devina limba oficiala a statului, transmite moldnova.eu Într-o declarație postata pe Facebook, președintele Igor Dodon și-a manifestat speranța ca deputații nu vor…

- Reteaua de social media Facebook a anuntat marti ca va incepe sa contabilizeze veniturile din publicitate in tarile unde realizeaza aceste venituri, in loc sa le redirectioneze via sediul sau international din Dublin (Irlanda), informeaza Reuters. Taxele pe companii au devenit un subiect fierbinte…

- Un fost director al Facebook afirma ca se simte „extrem de vinovat” pentru contributia sa la dezvoltarea celebrei retele sociale, pe care o acuza ca „distruge tesutul social”, scrie The Verge. Chamath Palihapitiya s-a alaturat Facebook in 2007 si a devenit vicepresedinte insarcinat cu cresterea audientei…

- La finalul anului trecut, Adrian Catargiu a adresat cuvinte jignitoare si vulgare unui alt barbat, prin intermediul retelei de socializare Facebook. Dupa ce a fost identificat, oamenii legii l-au sanctionat cu 500 de lei. Tanarul originar din Iasi a contestat in instanta amenda, insa magistratii au…

- Traim vremuri in care tehnologia ne ajuta sa avem fotografii impecabile. Insa un chip perfect pe Facebook sau Instagram poate fi unul oarecare in realitate. Atunci cand se demachiaza, divele de pe rețelele de socializare, cu mii de urmaritori, nu sunt decat simple Cenușarese cu un ten cu probleme, o…

- Filosoful Mihai Sora, care la cei 101 ani ai sai a protestat in strada impotriva modificarii legilor justitiei, a spus ca i-a fost “raportat” contul de pe reteaua de socializare Facebook. Intr-un mesaj postat marti dimineata, Sora si-a amintit de turnatoria care exista in alte vremuri. “Dragi prieteni,…

- Seful serviciului de informatii interne din Germania (BfV), Hans-Georg Maassen, a acuzat luni companiile tech americane, intre care si Facebook, ca nu isi asuma suficient responsabilitatea pentru continutul site-urilor lor, subminand democratia pentru ca nu fac distinctie intre fapte si opinii, relateaza…