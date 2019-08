Steaua Juventus va apune: Ronaldo s-ar putea RETRAGE din fotbal anul viitor

Stiri pe aceeasi tema

- Elevii din sectorul 4 care obtin note bune la examenul de Bacalaureat vor fi recompensati! Primaria Sectorului 4 anunta ca, incepand cu anul școlar viitor va institui programul „Burse pentru campioni", pentru copiii cu rezultate excepționale.

- In febra Evaluarii Nationale si a admiterii la liceu, Ana Dragu, mama lui Edi, un copil cu autism, genial la pian, cu nenumarate premii le olimpiadele de profil, acuza statul roman ca nu ii permite fiului sau...

- Romanii iși vor putea procura medicamentele, de la orice farmacie din țara, din ianuarie 2020, indiferent de județul in care a fost emisa rețeta. De asemenea, investigațiile paraclinice vor fi facute fara sa se mai țina seama de casa de sanatate cu care are contract medicul care a facut recomandarea.…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat, vineri, in timpul unei vizite in judetul Arad, ca lucrari de modernizare a Garii de Nord din Bucuresti vor fi executate inainte de inceperea Campionatului European de Fotbal de anul viitor, iar ulterior, obiectivul va fi supus unor lucrari mai ample.…

- Producatorii de coboti sustin ca oamenii nu îsi vor pierde joburile din cauza robotilor, dar este nevoie de astfel de tehnologii pentru a rezista în piata chiar si în cazul micilor afaceri. Am vizitat o fabrica de roboti industirali din Danemarca pentru a vedea cum sunt facuti robotii…

- Chris Hemsworth este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați actori de la Hollywood. Numai anul acesta a avut doua roluri in blockbustere – Avengers: Endgame și Men In Black: International. Dupa 12 luni de filmare continua, acesta a anunțat ca se retrage de la Hollywood pentru tot restul anului 2019.…

- Pierderea calificarii in eșalonul superior, pentru al doilea an consecutiv, de catre CSA Steaua nu ii este indiferenta lui Gigi Becali, cel care a impulsionat promovarea in Liga 1 a echipei din Clinceni.

- Fii sincera, de cate ori nu ți-ai promis ca o sa faci schimbarea aceea radicala despre care le-ai tot povestit prietenelor tale? De cate ori ai amanat vizita la salon, de teama ca noua tunsoare ar putea fi o alegere pripita și de cate ori ai renunțat la fusta aceea mini, in care ai investit o gramada…