Steaua, campioana sezonului regular! HC Vaslui, pe penultimul loc

Stiri pe aceeasi tema

- Steaua Bucuresti si-a asigurat locul 1 la sfarsitul sezonului regulat in Liga Nationala de handbal masculin cu o etapa mai devreme, dupa ce s-a impus cu 28-26 pe terenul echipei CSM Focsani. Inaintea ultimei runde, clubul din Ghencea are un avans de 4 puncte in fata Potaissei Turda. Tot…

- Liga Naționala de handbal masculin, etapa a 25-a. Steaua a batut la Focșani. Program și clasament. In primul meci al etapei, liderul Steaua București s-a impus greu, la Focșani, scor 28-26. Programul etapei a 25-a Joi, 29 martie 15.00 CSM Focșani – Steaua 26-28 16.30 CSM București – Minaur Baia Mare…

- Se anunța un play-out aprig disputat in Liga Zimbrilor, cu patru echipe, HC Vaslui, CSM Focșani, CSM Fagaraș și CSU Suceava, foarte „stranse” in clasamentul provizoriu. Se știu deja echipele care vor evolua in play-out. Este vorba despre HC Vaslui, CSM Focșani, CSM Fagaraș și CSU Suceava. Un singur…

- Formația CSM 2007 LPS Focșani: Craciun, Clipa, Miron, Cioruța, D. Cristea, Stanciu, Antonescu, R. Cristea, Bratosin, Andrieș.Antrenor, Petruț Mihai Baschetbaliștii U 16 ai CSM 2007 LPS Focșani au fost, duminica, 25 martie, foarte aproape de prima victorie…

- Doua etape au mai ramas din sezonul regulat al Ligii Nationale de handbal masculin, iar tabloul sferturilor de finala din play-off pare din ce in ce mai clar. Dupa ce a castigat Cupa Romaniei, HC Dobrogea Sud Constanta pare ca a acceptat ideea de a termina pe locul 6 la sfarsitul sezonului regulat ”Delfinii”…

- Lupta pentru ultimul loc de play-off a ramas in continuare deschisa, dupa ce ieri Minaur și Suceava au remizat, 22-22, la Baia Mare. Tot ieri, Dunarea Calarași a trecut categoric pe Dobrogea Sud Constanța, Steaua a redevenit prima dupa victoria cu Vaslui, iar CSM București s-a impus la Fagaraș, scrie…

- CSM Bucuresti si-a ales noul antrenor, campioana Romaniei la handbal feminin urmand sa fie pregatita de Per Johannson. Suedezul s-a mai aflat pe banca tehnica a formatiei bucurestene si in urma cu un an de zile.

- Asociația Județeana de Fotbal a decis ca startul parții a doua din liga a patra sa aiba loc pe 25 martie. Asociația Județeana de Fotbal (AJF) Vaslui a decis, in ședința tehnica premergatoare startului sezonului de primavara, ca liga a patra sa se reia pe 25 martie, cu etapa a 12, prima a returului.…

- Alexander Rossi și Robert Wickens s-au atins pe final de cursa, iar victoria i-a revenit lui Sebastien Bourdais. Acest articol VIDEO: IndyCar – Rezumatul primei etape a sezonului a aparut prima data pe www.PitStops.ro .

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat cu dificultate in optimile de finala ale turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, duminica, dupa ce s-a impus in trei seturi in fata americancei Caroline Dolehide, cu 1-6,…

- Dinamo Bucuresti a invins liderul, CSA Steaua Bucuresti, cu scorul de 31-23 (17-12), duminica, in Sala din Soseaua Stefan cel Mare, in derby-ul campionatului, disputat in etapa a 23-a a Ligii Nationale de handbal masculin.

- Derby-ul Dinamo – Steaua, in Liga Naționala de handbal masculin, etapa a 23-a. Poli Timișoara – Potaissa Turda, alt meci tare al rundei. Duminica, 11 martie 15.30 Dinamo București – CSA Steaua București 16:30 SCM Politehnica Timișoara – AHC Potaissa Turda 17:00 HC Vaslui – AHC Dunarea Calarași 18:00…

- Doua femei, in varsta de 52 si 72 de ani, din judetele Vaslui, respectiv Bihor si de un barbat de 56 de ani din Neamt au murit de gripa, a anuntat INSP. Cei trei sufereau si de alte probleme de sanatate si, in plus, niciunul nu era vaccinat contra virusului gripal. Numarul total de decese,…

- Liga Profesionista de Fotbal a alcatuit echipa ideala a sezonului regular din Liga 1. Liderul CFR Cluj ofera, cum era și normal, si cei mai multi reprezentanti in "11"-le tip al campionatului: patru....

- Doua meciuri extrem de puternice vor avea loc vineri si sambata, de la ora 12.00 in ambele zile, la Bazinul Olimpic din Brasov, acolo unde Corona Sportul Studentesc va juca in compania puternicei echipe Steaua Bucuresti, ocupanta primului loc in clasament. Cele doua partide sunt extrem de importante…

- Campioana en-titre FC Viitorul si atacantul Aurelian Chitu au ajuns la un acord privind prelungirea contractului cu inca doi ani. Acesta va implini 27 de ani pe 25 martie si este cel mai vechi component al echipei constantene, pentru care a evoluat in peste 200 de partide si pentru care a marcat 58…

- Alexandra Chiriacova și Vladislav Ursu au cucerit, in premiera, titlurile de campioni naționali la tenis de masa, ediția 2018. Astfel, Alexandra Chiriacova (13 ani) a devenit cea mai tinara campioana in istoria turneelor desfașurate pina in prezent. Ea a invins in toate partidele disputate. Victoria…

- Ediția a șaptea a Winter Cup la fotbal in sala a insemnat un adevarat maraton, la care au participat 49 de echipe inscrise la categoriile Open, Old-Boys, futsal, fete și Under 19. S-au disputat 97 de meciuri, in care s-au marcat 359 de goluri. S-a tras cortina peste cea de-a șaptea ediție a Winter Cup.…

- Brasov, Oradea, Cluj-Napoca, Sibiu si Sfantu Gheorghe sunt considerate de romani ca fiind cele mai sigure orase din tara, potrivit unui studiu realizat de Storia in colaborare cu D&D Research pe un esantion de aproape 250.000 de respondenti din toate orasele si cartierele tarii in cadrul caruia…

- Marina Baboi a cucerit, sambata seara, cel de-al patrulea titlu de campioana nationala in sezonul atletic indoor, la Campionatele Nationale U20, de fapt ultima competitie de sala a stagiunii. Atleta de la LPS Buzau – Steaua Bucuresti si-a adaugat in palmares titlul de campioana nationala in proba de…

- Andrei Ciobanu Barladeanul Andrei Ciobanu a adus victoria Viitorului Constanța in meciul cu FC Botoșani, scor 2-1. In cele 12 meciuri disputate in prima liga, jucatorul are trei goluri marcate. Andrei Ciobanu a intrat serios in atenția oamenilor de fotbal grație golului marcat in prelungirile meciului…

- Sala de sport a Colegiului Național «Mihai Viteazul» a gazduit sambata, 10 februarie 2018, faza județeana a Campionatului de mini-handbal. Competiția se adreseaza copiilor nascuți in anii 2007 și 2008 și se desfașoara pe teren redus ca dimensiuni, in sistemul cu un portar și patru jucatori de camp.…

- Antrenorul Tudor Costescu și echipa medicala a BC SCM Timișoara vor trebui sa faca un numar de magie pentru a recupera echipa inaintea semifinalei de luni din Cupa Romaniei. Formația a avut nevoie de prelungiri și un meci extenuant pentru a trece in semifinale, dar importanta ramane victoria.…

- Marina Baboi a stabilit, sambata, la Sofia, un nou record balcanic pe distanta de 60 de metri plat, in cadrul Campionatelor Balcanice indoor U20. Atleta de la LPS Buzau – CSA Steaua Bucuresti a incheiat cursa cu timpul de 7,45 s, doborand vechiul record, 7,67, pe care tot ea l-a stabilit, la editia…

- Liga Naționala de handbal masculin, etapa a 18-a. Liderul Poli Timișoara joaca sambata cu CSM București. CSA Steaua intalnește pe CSM Fagaraș. HC Odorhei – CS Minaur Baia Mare 0-10 (masa verde) Sambata, 10 februarie 16:30 SCM Politehnica Timisoara – CSM Bucuresti 26-29 Duminica, 11 februarie 11:00…

- Volei Alba Blaj are un moral extraordinar dupa victoria dramatica obținuta in Champions League, 3-2 cu Mulhouse, in “thriller”-ul din Sala “Transilvania” din Sibiu, dar nu iși permite sa jubileze, intrucat o apasa un program infernal in perioada urmatoare. In plus a intervenit și accidentarea Marinei…

- Victoria obținuta de Bernadette Szocs in weekendul care a trecut, la turneul ITTF Europe Top-16 Cup l-a impresionat pe primarul Ovidiu Crețu, care are de gand s-o propuna pe sportiva legitimata la CSM Bistrița pentru titlul de cetațean de onoare:

- Handbalistele junioare II de la LPS Vaslui și-au consolidat poziția a treia in clasament, dupa victoria cu LPS Suceava, scor 29-21. Handbalistele junioare II de la Liceul cu Program Sportiv (LPS) Vaslui au caștigat in deplasare cu LPS Suceava, scor 29-21, consolidandu-și poziția a treia in clasament,…

- Dinamo Bucuresti – Tricolorul LMV Ploiesti, astazi, ora 12:30 Petre Apostol Dupa o saptamana mai degraba de pregatire, cu doua meciuri in campionat impotriva ultimelor doua clasate, echipa de volei masculin Tricolorul LMV Ploiesti revine la disputele serioase, avand programat, astazi, un duel care se…

- Reșita este orasul din Romania in care se traieste cel mai rau, conform unei cercetari de piața, iar cartierul Titan, din București, este considerat cel mai avantajos din ounctul de vedere al costului vietii. Un studiu realizat de platforma de imobiliare Storia.ro si agentia D&D Research releva ca orasele…

- Mihai Silvașan: Mergem la București sa obținem victoria Dupa infrangerea din FIBA Europe Cup, ”studenții” se reintorc la lupta din campionat și tehnicianul echipei clujene a prefațat meciul cu Politehnica Iași. Antrenorul lui U-BT Cluj-Napoca este încrezator în șansele elevilor sai…

- Liga Naționala de handbal masculin, etapa a 16-a. Victorie pentru CSM București. Rezultate. Rezultate AHC Potaissa Turda – CSM Fagaras 30-20 CSM Bucuresti – CSU Suceava 24-21 CSM Focsani 2007 – CS Minaur Baia Mare – 31 ian 18, 18:30 SCM Politehnica Timisoara – AHC Dobrogea Sud Constanta – 31 ian 18,…

- Campioana noastra e intr-o noua finala de Grand Slam si merita sa castige trofeul, a scris managerul FC Viitorul, Gheorghe Hagi, pe Facebook, dupa victoria constantencei in fata lui Angelique Kerber.

- Meciul amical FC Viitorul – Cernomorets Odessa s-a incheiat cu victoria campioanei Romaniei, scor 2-1. Penultimul test al formației lui Gica Hagi, inaintea reluarii campionatului, s-a disputat la Belek (Turcia). FC Viitorul a invins formația de pe locul 10 in primul eșalon din Ucraina, la capatul unui…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA marcheaza ziua de 24 IANUARIE si implinirea a 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane prin manifestari si evenimente culturale-artistice, organizate in garile Iasi si Bucuresti Nord. In Sala Mare a Garii Iasi se va desfasura, incepand cu ora 12:15, programul…

- Clubul Sportiv Victoria Cumpana, alaturi de reprezentantii administratiei publice locale Cumpana, organizeaza joi, 25 ianuarie a.c., de la ora 18.00, in sala de sport din cadrul Complexului Sportiv "Victoria", o conferinta de presa cu ocazia prezentarii noului antrenor principal al echipei de fotbal…

- Trenul Unirii va face legatura intre Bucuresti si Iasi in data de 24 ianuarie, de Ziua Micii Uniri. Astfel, miercuri, 24 ianuarie a.c., in Anul Centenar, angajatii feroviari din toata tara, alaturi de toti romanii, sarbatoresc 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane sub conducerea lui Alexandru…

- Iubitorii sportului galatean sunt invitati sambata 20 ianuarie la primul cuplaj din acest an programat in sala Polivalenta Dunarea. In deschidere, de la ora 17.00 va avea loc partida Arcada Galati - Dinamo Bucuresti din cea de-a 15-a etapa a Diviziei A1 la volei masculin. Echipa galateana vine dupa…

- CSA Steaua Bucuresti vizeaza victoria in meciul de sambata cu revelatia Spandau 04 Berlin, in Grupa B a Ligii Campionilor la polo pe apa, dupa ce campioana Romaniei a reusit sa sparga gheata in deplasare cu Sabadell. ”Acest meci este foarte important pentru noi si dorim victoria. Ei au avut multe jocuri…

- CSA Steaua Bucuresti vizeaza victoria în meciul de sâmbata cu revelatia Spandau 04 Berlin, în Grupa B a Ligii Campionilor la polo pe apa, dupa ce campioana României a reusit sa sparga gheata în deplasare cu Sabadell. ''Acest meci este foarte important pentru noi…

- Primul joc oficial din 2018 din sala Polivalenta Dunarea a fost cel dintre Arcada Galati si CSS 2 CNE UKRO Baia Mare, o restanta din cea de-a 13-a etapa a Diviziei A1 la volei masculin. Initial partida trebuia sa se dispute pe 16 decembrie dar baimarenii au solicitat amanarea. Nou promovata, care se…

- Trofeul Carpați 2018, ultimul examen pentru tricolori inaintea campaniei pentru CM 2019. Tricolorii lui Xavi Pascual au revenit in țara din cantonamentul din Spania . Programul Trofeului Carpați de la Calarași 6 ianuarie, finala mica: Tunisia – Bahrain 24-25 6 ianuarie, finala mare: Romania – Portugalia,…