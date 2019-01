Steaua a câștigat derby-ul cu Dinamo din Liga Națională de baschet Steaua a caștigat derby-ul cu Dinamo din Liga Naționala de baschet, 77-70 (19-17, 19-13, 15-17, 24-23), duminica, in Sala Dinamo, intr-un derby de traditie al Ligii Nationale de baschet masculin. Steaua a obtinut abia a patra sa victorie in acest campionat, in vreme ce Dinamo a suferit a 14-a infrangere in tot atatea partide. Dinamo a condus cu 61-57 cand mai erau patru minute de joc, dar Steaua a fost mai buna pe final. De la invingatori s-au remarcat Andrei Mandache, 16 puncte, 3 recuperari, 6 pase decisive, Skyler Rodrigo Spencer, 14 p, 7 rec, si Zarko Djuric, 14 p, 10 rec. De la Dinamo s-au… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

