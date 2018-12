Stiri pe aceeasi tema

- Presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene Steagurile României si Uniunii Europene, precum si logo-ul oficial al presedintiei rotative, proiectate pe cladirea Palatului Victoria. România va prelua, începând de marti, pentru o perioada de sase luni,…

- Romania va prelua, incepand de maine, pentru o perioada de șase luni, Președinția rotativa a Consiliului Uniunii Europene. Pentru marcarea acestui eveniment, pe fațada Palatului Victoria vor fi proiectate steagurile Romaniei și Uniunii Europene, precum și logo-ul oficial al Președinției Romaniei la…

- Ministrul pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a declarat, intr-un interviu acordat MEDIAFAX, ca actiunea presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene ”va conta foarte mult”, fiind dosare ca Brexit sau perspectiva financiara multianuala, ”lucruri care au impact foarte direct pentru cetatean”.

- Presedintele Klaus Iohannis il primeste la Palatul Cotroceni pe Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz. Vizita are loc in contextul in care de pe 1 ianuarie, tara noastra va prelua presedintia Consiliului Uniunii...

- Cu trei saptamani inainte ca Romania sa preia presedintia Consiliului Uniunii Europene, premierul Viorica Dancila a prezentat, ieri, in Parlament prioritatile Guvernului la conducerea forului european. Intre acestea se numara conectivitatea, digitalizarea industriei europene, securitatea interna a spatiului…

- Schimbarile de la Palatul Victoria au ajuns subiect de glume la nivel european. Intr-un interviu acordat Digi24, comisarul european pentru Justitie, Vera Jourova, aflat in aceste zile la Bucuresti, a transmis: "Speram ca masurile pe care le convenim acum cu autoritatile romane vor dura mai…

- Premierul Finlandei, Juha Sipila, a afirmat, intr-un interviu aparut la radioul public de la Helsinki, ca tara sa ar putea prelua președinția Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2019, in loc de 1 iulie, daca acest lucru va fi necesar și daca va primi o solicitare in acest sens din partea Romaniei. Juha…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, in cadrul discutiilor vor fi abordate modalitatile de dezvoltare a relatiilor bilaterale, aspecte legate de principalele teme aflate pe agenda europeana, inclusiv contributia financiara elvetiana la Fondul de Coeziune al UE, precum si teme regionale. Vizita…