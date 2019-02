Steag rusesc, atrnat pe catedrala din Salisbury, la un an de la atacul cu Noviciok

Stiri pe aceeasi tema

- Publicația britanica The Telegraph a aflat numele celui de-al treilea rus care probabil a fost implicat in atacul cu neurotoxina ”Noviciok” asupra fostului spion rus Serghei Skripal, care a avut loc in martie anul trecut la Salisbury, in Marea Britanie. Miercuri, citand surse din serviciile speciale,…

- "Ne rezervam dreptul de a exercita represalii impotriva acestei actiuni ostile", a indicat Ministerul rus de Externe intr-un comunicat. Consiliul de ministri al UE a decis luni sa-i sanctioneze pe seful GRU, pe adjunctul sau si doi agenti considerati responsabili de otravirea lui Serghei Skripal…

- Uniunea Europeana a impus luni sanctiuni impotriva sefului serviciului de informatii militare al Rusiei (GRU), a adjunctului acestuia si a doi agenti considerati responsabili de otravirea fostului agent dublu Serghei Skripal si a fiicei acestuia cu o substanta neurotoxica, Noviciok, in martie 2018 la…

- Acoperisul casei din Anglia unde a locuit fostul spion rus Serghei Skripal va fi inlocuit, in contextul operatiunii de decontaminare lansate dupa atacul cu noviciok de anul trecut, relateaza marti Press Association. Consiliul local din Wiltshire (sud-vest) i-a avertizat in scris pe vecinii lui Serghei…

- Politia britanica a difuzat alte imagini inregistrate in care apar doi suspecti in cazul otravirii cu Noviciok a fostului agent rus Serghei Skripal si a fiicei lui, Iulia, la inceputul lui martie la Salisbury, in sudul Angliei, relateaza AFP preluata de Agerpres. Imaginile de pe camere de supraveghere,…

- Politia britanica a difuzat alte imagini inregistrate in care apar doi suspecti in cazul otravirii cu Noviciok a fostului agent rus Serghei Skripal si a fiicei lui, Iulia, la inceputul lui martie la Salisbury, in sudul Angliei, relateaza AFP. Imaginile de pe camere de supraveghere, difuzate…

- Rusia a elaborat un proiect legislativ vizând împiedicarea scurgerilor de date personale din cadrul institutiilor publice, dupa ce în spatiul public au aparut detalii ale unor presupusi agenti de informatii, care ar fi fost implicati în operatiuni clandestine în strainatate,…

- Korobov a lucrat in cadrul informatiilor militare din 1985 si a ocupat diverse posturi, pana la numirea sa ca sef al GRU in 2016 printr-un decret prezidential, a adaugat agentia rusa. Ca sef al GRU, el a fost sanctionat pe 15 martie de administratia americana, impreuna cu alte 12 persoane, pentru…