- Ministerul Turismului, condus in momentul de fata de catre Bogdan Trif, are 15 operatori economici in portofoliu, iar potrivit datelor furnizate de portalul ministerului, majoritatea acestor structuri au activitate la malul marii. Prima societate este Litoral SA, cu sediul social in statiunea Mamaia,…

- PUTEREA a semnalat ca, inainte de sarbatorile pascale, Federația Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), condusa de Mohammad Murad, și Asociația Patronala Mamaia, pastorita de Nicolae Bucovala, au cerut demisia ministrului Turismului, Bogdan Trif, pe motiv ca pune bețe-n roate celor care vor sa dezvolte…

- La doi ani de la comiterea dublului asasinat din Dambovita, cand doi barbati au fost gasiti impuscati pe un camp de langa Targoviste, apar detalii socante legate ororile care au fost descoperite la locul crimei. Langa unul dintre cadavre a fost gasit un fragment de intestin uman, asezat pe cizmele victimei.

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) le-a transmis, duminica, un mesaj special celor care sarbatoresc Pastele la mare, sfatuindu-i sa consume drob, cu litera "b", nu cu alta litera. "- Hristos a Inviat! - Adevarat a Inviat! Ne-am urat Paste linistit, serviciu usor, apoi fiecare a plecat la misiunea lui. …

- Doar 80 din totalul celor peste 300 existente pe tarmul Marii Negre isi vor primi turistii in aceasta perioada, mai putin de 30%. Cele mai cautate statiuni sunt Mamaia si Vama Veche, urmata de Eforie Nord, insa fata de 1 Mai anul trecut, numarul turistilor prezenti pe Litoral va fi mai mare, iar o parte…

- HOROSCOP BERBEC: Va trebui sa schimbe macazul ca sa nu mai mearga pe aceeași axa, chiar daca a perseverat, e șef. Daca a greșit, sa schimbe metoda. HOROSCOP TAUR: Are o saptamana in care intra in grația divina a celor din jur. Cineva care se gandește la el ii va trimite un cadou minunat.…

- Protestatarii din Sudan au ramas pe strazile capitalei Khartoum in timpul noptii, sfidand interdictia armatei, scrie BBC, relateaza news.ro.Citește și: Grupul chinez Huawei Technologies da asigurari: 'Suntem probabil cel mai testat furnizor din lume' Presedintele Omar al-Bashir, care…

- In mai puțin de o luna, primii turiști din acest an vor ajunge pe litoral, ca sa petreaca sarbatorile Pascale și minivacanța de 1 Mai. Cum timpul este scurt, agenții economici au inceput deja sa faca angajari.