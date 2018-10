Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta perioada, pietele agro-alimentare sunt luate cu asalt de gospodinele care isi fac provizii de legume, zarzavaturi si fructe pentru pus in conserve. Ca sa pastreze mai mult timp prospetimea si savoarea alimentelor, sunt folositi conservanti care pot fi naturali sau sintetici. Pentru a obtine…

- Piața Obor/Ocska se muta pentru a face loc viitoarei Sali polivalente, in care, dupa modulul celor care vand mașini, și vanzatorii cu produse de bazar vor avea acces in piața doar dupa ce, in prealabil, iși vor cumpara bilet in piața. „Iși vor putea rezerva loc, deoarece avem casiera zilnic,…

- Vara aerul era condiționat de vremea de afara… iarna se punea un carton in fața la radiator ca sa “bage” un pic de caldura. La bord erau cateva butoane, niciunul insa nu acționa geamurile… ca deh, erau manuale! Nu a avut niciodata nevoie de mai mult de o șurubelnița, un ciocan și o cheie pentru a fi…

- Compania Toyota Motor Corp a anuntat miercuri ca va rechema peste un milion de automobile cu motoare hibride din Europa, America de Nord, Australia si Japonia datorita unei problemei la cablurile de incarcare ce creste riscul de incendiu, relateaza Reuters.

- In mai putin de zece zile, trecerile de pietoni vor fi dirijate nu doar de agenti de patrulare, dar si de pensionari. In cadrul campaniei "Bunici grijulii", varstnicii vor avea grija de siguranta copiilor in preajma scolilor.