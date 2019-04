Soferul care apare filmat, pe retelele de socializare, conducand un troleibuz al Societatii de Transport Bucuresti (STB) in timp ce utiliza telefonul mobil si un card bancar, avand astfel ambele maini ocupate, risca desfacerea contractului de munca, se mentioneaza intr-un comunicat transmis luni de STB.



Compania sustine ca sanatatea si siguranta calatorilor sunt extrem de importante pentru STB, astfel ca societatea nu tolereaza sub nicio forma un comportament al angajatilor sai care sa puna in pericol viata cetatenilor.



Astfel, Societatea de Transport Bucuresti s-a autosesizat…