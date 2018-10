Stiri pe aceeasi tema

- Societatea de Transport București (STB SA) anunța inchiderea sezonului pentru autobuzele etajate ale liniei turistice cu tarif special Bucharest City Tour, la data de 1 noiembrie 2018.Totodata, STB SA inființeaza pe același traseu, incepand cu data de 01.11.2018, linia urbana cu tarif normal…

- Societatea de Transport București (fosta RATB) a decis, zilele trecute, sa faca o breșa in gardul care separa linia de tramvai de pe bulevardul Iancu de Hunedoara, in fața Spitalului „Grigore Alexandrescu”, pentru ca accesul ambulanțelor era ingreunat, scrie Mediafax.Montat la inceputul verii,…

- Societatea de Transport Bucuresti - STB (fosta RATB) anunta ca doua noi linii de autobuz vor circula incepand de luni in Capitala. Una in centru orasului, intre Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir”si Piata Victoriei, iar cealalta intre Gara Basarab si IFA...

- Societatea de Transport Bucuresti (STB) infiinteaza doua noi linii de autobuz, incepand de luni, 17 septembrie, respectiv linia 698, care va functiona intre Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir si Piata...

- Societatea de Transport Bucuresti (STB) infiinteaza doua noi linii de autobuz, incepand de luni, 17 septembrie, respectiv linia 698, care va functiona intre Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir si Piata Victoriei, si linia expres 781, intre Gara Basarab si IFA Magurele.

- Societatea de Transport Bucuresti (STB) infiinteaza doua noi linii de autobuz, incepand de luni, 17 septembrie, respectiv linia 698, care va functiona intre Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir si Piata Victoriei, si linia expres 781,

- Societatea de Transport București STB SA (fosta RATB) inființeaza doua noi linii de autobuz: 698 și 781, care vor funcționa incepand cu data de 17 septembrie. Linia 698 va funcționa intre Universitatea Creștina Dimitrie Cantemir și Piața Victoriei iar linia expres 781, intre Gara Basarab și…

- Societatea de Transport Public din Timisoara (STPT) a inchiriat sapte autubuze Mercedes Conecto Primariei Deva. Autobuzele vor efectua transportul in comun in resedinta judetului Hunedoara. Transportul in comun din Deva a fost suspendat dupa ce firma care a efectuat acest serviciu s-a retras.