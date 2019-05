Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce in presa a aparut un articol prin care se semnaleaza ca au fost majorate amenzile, iar cetațenii nu au știu, STB vine cu precizari și spune ca au fost marite amenzile de anul trecut, dar nu STB SA le-a majorat, ci Asociația de Dezvoltare Intercomunitara București-Ilfov (ADTPBI), primul organism…

- Societatea de Transport Bucuresti (STB) a lansat o licitatie privind achizitia de servicii de asigurare auto, contractul fiind estimat la 11 milioane lei (2,31 milioane euro), fara TVA, potrivit unui anunt publicat pe platforma online de achizitii publice SICAP, potrivit news.ro.Citește și: EXCLUSIV…

- N.Dumitrescu Pe principiul conform caruia “Un necaz nu vine niciodata singur”, pe langa problema continuarii furnizarii apei calde si a energiei termice in locuintele ploiestenilor, in municipiul resedinta al judetului Prahova a aparut o a doua tema stringenta, la fel de importanta ca prima, respectiv…

- Revista InfoMediu Europa și Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitara din Romania au premiat excelența in protejarea mediului, acordand Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea Integrata a Deșeurilor Menajere in județul Maramureș (ADIGIDM), in cadrul unei gale, premiul…

- Executivul a adoptat in sedinta de miercuri o Hotarare ce stabileste cadrul institutional si unele masuri pentru punerea in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea si protectia…

- UE ia masuri pentru a reduce emisiile de CO2 ale camioanelor. Președinția romana a Consiliului a ajuns la un acord provizoriu cu reprezentanții Parlamentului European privind noi norme care stabilesc obiective obligatorii de reducere a emisiilor de CO2 pentru vehiculele grele. Acordul provizoriu incheiat…

- 71 de linii regionale pentru legatura dintre București și Ilfov, dar și pentru rute din interiorul județului Scurt istoric: Autoritatea Metropolitana de Transport București (AMTB), instituție publica cu personalitate juridica, inființata in subordinea Ministerului Transporturilor, desemnata sa asigure…

- ”Avand in vedere faptul ca la nivelul Municipiului Giurgiu urmeaza ca miercuri 13.02.2019 sa se desemneze un nou operator de salubrizare, aducem la cunostinta cetatenilor sa nu procedeze la predarea europubelelor pe care le au in custodie. Toti recipientii vor fi preluati de catre noul operator de salubrizare,…