Linia de tramvai 41 va fi suspendata in zilele de week-end din septembrie, pentru definitivarea lucrarilor la suprastructura podului peste Soseaua Virtutii, in zona aflata deasupra traseului liniei tramvaiului, informeaza Societatea de Transport Bucuresti, printr-un comunicat remis, joi, AGERPRES.



"Constructorul acestui proiect trebuie sa asigure, in continuare, conditiile de lucru in siguranta si fara riscuri. Prin urmare, se impune suspendarea circulatiei tramvaielor din aceasta linie, in urmatoarele trei saptamani, in zilele de weekend: 14 - 15.09.2019, 21 - 22.09.2019, 28 - 29.09.2019",…