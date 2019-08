Stiri pe aceeasi tema

- Societatea de Transport Bucuresti (STB) are, in prezent, 11.084 de angajati iar salariul mediu tarifar in cadrul societatii este de 3.450 de lei, la care se adauga bonuri de masa, precizeaza STB in replica la o postare a unui consilier general. "Neutralitatea politica a companiei municipale…

- Referitor la informațiile false difuzate pe o rețea de socializare de un consilier general angrenat in lupta politica, cu privire la numarul de angajați ai STB SA, la pregatirea acestora și la salariile pe care le primesc, Societatea de Transport București - STB SA face urmatoarelePRECIZARI…

- Directorul STB infirma reducerea drepturilor salariale Directorul general al Societatii de Transport Bucuresti, Andrei Creci, a respins orice informatii privind reduceri de drepturi salariale care a urma sa-i vizeze pe angajatii societatii. El a precizat ca informatiile aparute în spatiul public…

- Societatea CONPET S.A. informeaza publicul investitor ca, urmare sedintei din data de 04.07.2019, Consiliului de Administratie a numit provizoriu in calitate de administrator al CONPET S.A., pana la intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor care va fi convocata in conditiile legii, pe Nicusor…

- Societatea de Transport Bucuresti (STB) suplimenteaza la 38 numarul autobuzelor care circula pe linia 641, intre Ghencea si Piata Presei, si reduce timpul de succedare la 3-4 minute in orele de varf, din cauza aglomeratiei create in prima zi de munca dupa suspendarea liniei 41 de tramvai. …

- Cladirea din str. Blanari nr 10, este primul imobil finalizat in cadrul programului de consolidari inceput in urma cu doi ani de Primaria Capitalei. Pentru lucrarile de consolidare la imobilul de pe strada Blanari nr. 10, (alcatuit din subsol, parter, 2 etaje si pod), s-au folosit peste 40.000 kg de…

- Primaria Capitalei vrea sa desfiinteze Depoul Victoria, din zona Piata Victoriei, si sa mute activitatea, pe care o considera „generatoare de trafic“, la Depoul Titan. Primaria sustine ca nu are planuri de investitie pe teren, situat in una dintre cele mai scumpe zone din Bucuresti, ci vrea sa il dea…

- ​Niciodata Complexul Energetic Oltenia, unul dintre cei mai mari producatori de energie din România, cu peste 13.000 de angajați, nu s-a aflat într-o situație mai grea decât acum. Conducerea companiei a încercat pe cât posibil sa amâne publicarea cifrelor care anunța…