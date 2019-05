Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Societatii de Transport Bucuresti (STB) roaga calatorii sa mentina aspectul civilizat al vehiculelor de transport in comun dupa igienizare."Obiectivul nostru este sa oferim servicii de calitate. Curatenia mijloacelor de transport este o prioritate si angajatii nostri sunt angrenati…

- Campania de curatenie a vehiculelor STB SA, inceputa in luna decembrie a anului trecut, intra, de sambata, intr-o noua etapa. Astfel, pentru fiecare vehicul care va iesi in traseu, va fi aplicat treptat un program de spalare si igienizare in interior si exterior, precum si neutralizarea graffiti-urilor,…

- Societatea de Transport Bucuresti (STB) incepe sambata o campanie de curatenie a vehiculelor de transport in comun, acestea urmand sa intre intr-un program de spalare si igienizare in interior si exterior, iar ulterior vor fi monitorizate pentru mentinerea unui aspect decent, a anuntat, vineri, STB.…

- Cei care folosesc mijloacele de transport în comun vor avea posibilitatea sa mearga în „Calatorii în Istoria României”. Acesta este numele campaniei de informare publica și de promovare a valorilor naționale în cadrul Programului „Cluj 100” de…

- Societatea de Transport București (STB) a marit, de la inceptul anului cuantumul amenzilor acordate celor prinși calatorind fraudulos, cele mai mari ajungand pana la 500 de lei. De la schimbarea cuantumului amenzilor s-au aplicat 1230 de sancțiuni dupa noile "prețuri". Pana la finalul anului trecut,…

- Oficialii STPT au facut publica o filmare in care se vede cum o femeie refuza sa coboare din autobuz, deși nu avea bilet. S-a intamplat in cursul zilei de luni, pe linia 33B. Angajații societații au solicitat ajutorul polițiștilor locali, care au ajuns in cele din urma la fața locului și…

- In cadrul Societații de Transport Public Timișoara, tramvaiele, autobuzele si troleibuzele sunt salubrizate – interior si exterior - in fiecare zi ... The post Nu toți calatorii cu transportul public iubesc curațenia appeared first on Renasterea banateana .

- Elevii care invata in Capitala pot circula gratuit cu mijloacele de transport in comun ale Societatii de Transport Bucuresti, asta dupa ce ieri masura prin care acestia beneficiaza de gratuitate a intrat in vigoare.