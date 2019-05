Stiri pe aceeasi tema

- Societatea de Transport București anunța ca, vineri, va devia 18 trasee și va suplimenta 9 linii care fac legatura intre centrul Capitalei și aeroport sau Gara de Nord, cu ocazia sosirii Papei Francisc.„STB SA deviaza 18 trasee si suplimenteaza noua linii spre Aeroport si Gara de Nord. Pentru…

- In conformitate cu prevederile Legii nr.312 2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, incepand cu data de 30 mai 2019, Banca Nationala a Romaniei va lansa in circuitul numismatic monede din aur si alama pentru colectionare si va pune in circulatie o moneda din alama, cu tema Vizita Apostolica…

- Banca Nationala a Romaniei va lansa in circuitul numismatic, incepand cu data de 30 mai 2019, monede din aur si alama pentru colectionare si va pune in circulatie o moneda din alama, cu tema „Vizita Apostolica a Sanctitatii Sale Papa Francisc in Romania”.

- CFR Calatori va asigura, cu ocazia vizitei Papei Francisc, circulatia trenurilor special comandate pentru transportul grupurilor mari de pelerini, va suplimenta cu vagoane trenurile spre /dinspre Bucuresti - 31 mai, Iasi si Miercurea Ciuc - 1 iunie si Blaj - 2 iunie si va introduce noi trenuri, pe rutele…

- In noaptea de Inviere, 27/28.04.2019, liniile de tramvai 1/10 si 41 vor functiona pe intreg parcursul noptii, cu interval de succedare marit.In zilele de 26-29 aprilie 2019 si 1 mai 2019, mijloacele de transport ale Societatii de Transport Bucuresti STB SA vor circula dupa un program corespunzator…

- Executivul are pe ordinea de zi a ședinței de miercuri, care incepe la ora 16.00, un proiect de hotarare pentru suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului (SGG) cu suma de noua milioane lei pentru organizarea vizitei Papei Francisc in Romania.„Pentru acoperirea unor cheltuieli…

- Astazi, 25 martie 2019, sarbatoarea Bunei Vestiri, Sfantul Scaun a comunicat noi detalii privind vizita Suveranului Pontif in Romania. Conform comunicatului, duminica 2 iunie 2019, Sfantul Parinte Papa Francisc va beatifica pe cei șapte episcopi romani greco-catolici uciși din ura fața de credința in…

