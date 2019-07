STB curăță tramvaiele de graffiti, în timp ce Iașiul cheamă tinerii să facă graffiti pe tramvaie STB SA a reluat in acest weekend (6-7 iulie a.c.), la doua luni dupa deschiderea unei noi etape, campania de curațenie și igienizare a vehiculelor inceputa in luna decembrie a anului trecut. Astfel, pentru fiecare vehicul care va ieși in traseu, va fi aplicat programul de spalare si igienizare in interior si exterior, precum și neutralizarea graffitti-urilor. In timp ce STB curața tramvaiele de grafiti, la Iași, un nou vagon de tramvai se afla in curs de personalizare in cadrul proiectului „Graffiti pe tramvai". Doi artiști locali se ocupa de intregul proces, care va dura patru zile,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Societatea de Transport Bucuresti, STB SA, a reluat in acest weekend campania de curatenie si igienizare a vehiculelor inceputa in luna decembrie a anului trecut, informeaza STB printr-un comunicat remis duminica AGERPRES.

- Societatea de Transport București anunța ca a fost efectuata o noua acțiune de igienizare a autobuzelor, care au primit un program de spalare in interior și exterior. In cadrul campaniei sunt avute in vedere și adaposturile din stații, pentru a li se reda aspectul „civilizat”.„Societatea de…

- Societatea de Transport Bucuresti, STB SA, a reluat in acest weekend campania de curatenie si igienizare a vehiculelor inceputa in luna decembrie a anului trecut, informeaza STB printr-un comunicat remis duminica AGERPRES. "STB SA a reluat in acest weekend (6-7 iulie a.c.), la doua luni…

- Un vagon de tramvai este decorat cu graffiti, in Iași. Nu este vorba de vopsirea in strada a mijlocului de transport, ci la depou, in cadru organizat. Grafferi celebri pe plan local participa la infrumusețarea vagonului, care va ieși pe linie atunci cand va fi gata. Pana atunci insa, cateva imagini…

- Masuri de securitate, cu ocazia vizitei in Romania a Papei Francisc Foto arhiva Primele masuri concrete de securitate, cu ocazia vizitei în România a Papei Francisc, vor intra în vigoare joi. Este vorba de suspendarea cursurilor într-o serie de scoli, dar si interzicerea…

- Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR) considera ca solicitarea facuta de catre CFR Calatori catre studenti, de a nu circula cu trenul pe rutele care vizeaza marile centre universitare vizitate de Suveranul Pontif in perioada 31 mai-02 iunie 2019, este „absolut nejustificata”.

- Campania de curatenie a vehiculelor STB SA, inceputa in luna decembrie a anului trecut, intra, de sambata, intr-o noua etapa. Astfel, pentru fiecare vehicul care va iesi in traseu, va fi aplicat treptat un program de spalare si igienizare in interior si exterior, precum si neutralizarea graffiti-urilor,…

- Societatea de Transport București (STB) incepe, de sambata, o noua etapa de curațenie in autobuze, fiind aplicat un proces de spalare și igienizare in interior și exteriorul vehiculelor. Totodata, Societatea anunța ca vor fi refacute și adaposturile din stațiile de tramvai, potrivit mediafax.„Campania…