STB continuă până pe 27 octombrie procesul de upgrade la Sistemul Automat de Taxare "Lucrarile de upgrade la Sistemul Automat de Taxare al STB SA vor fi extinse si in cursul acestei saptamani, astfel incat procesul de vanzare a titlurilor de calatorie prin centrele de emitere si reincarcare carduri poate intampina temporar dificultati. Operatiunile efectuate pe serverele STB SA sunt necesare pentru o mai buna adaptare la structura si volumul cererii de transport (...) Procesul de upgrade va continua pana la data de 27 octombrie a.c. In cazul in care lucrarile vor fi finalizate inainte de termen, STB SA va anunta acest lucru pe toate canalele de comunicare de care dispune",… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

